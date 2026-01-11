Close Menu
    woensdag 14 januari
    Android Update Bulletin 2022 header
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 2: deze toestellen kregen updates

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    De maand januari start rustig op met updates. Toch zijn er enkele toestellen bijgewerkt met een nieuwe update in de afgelopen dagen. In het Android Update Bulletin van deze week, zetten we de updates van week 2 op een rij.

    Android updates in week 2

    De beveiligingsupdate van januari is vrijgegeven, en in de komende weken zullen de nodige smartphones hiermee bijgewerkt worden. Maar voor het zover is, zijn er eerst nog andere updates die uitgerold zijn. Welke updates in de afgelopen week zijn verspreid, zetten we hieronder voor je neer in het Android Update Bulletin van week 2.

    Nothing Phone 3 design

    Help ons het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk te krijgen. Krijg je een update binnen, laat het ons dan weten. Stuur ons een screenshot van de update naar redactie@droidapp.nl.

    Nothing

    OnePlus

    • OnePlus Open: OxygenOS 16.0.2.400 met verschillende verbeteringen
    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

