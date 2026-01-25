Close Menu
    woensdag 28 januari
    Android Update Bulletin 2022 header
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 4: deze toestellen kregen updates

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    We hebben een nieuwe editie van het Android Update Bulletin voor je, een bulletin met de updates die afgelopen week zijn uitgerold. We hebben de updates die in week 4 van 2026 zijn uitgerold voor je verzameld, en op een rij gezet in dit artikel.

    Android updates in week 4

    De maand januari nadert het einde, maar toch is het met updates nog niet klaar. Doorgaans zien we aan het eind van de maand dat er steeds minder updates uitgerold worden. Dat is in de afgelopen week niet het geval geweest. Ook in de afgelopen dagen zijn weer de nodige updates verspreid. Die zetten we voor je op een rij in het Android Update Bulletin van week 4.

    Oppo Find X9 Pro ontwerp

    Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

    Oppo

    Samsung

    Xiaomi

    • Xiaomi 14T Pro: HyperOS 3
    • Xiaomi 14T Ultra: HyperOS 3
