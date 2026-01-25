Android Update Bulletin week 4: deze toestellen kregen updates

We hebben een nieuwe editie van het Android Update Bulletin voor je, een bulletin met de updates die afgelopen week zijn uitgerold. We hebben de updates die in week 4 van 2026 zijn uitgerold voor je verzameld, en op een rij gezet in dit artikel.

Android updates in week 4

De maand januari nadert het einde, maar toch is het met updates nog niet klaar. Doorgaans zien we aan het eind van de maand dat er steeds minder updates uitgerold worden. Dat is in de afgelopen week niet het geval geweest. Ook in de afgelopen dagen zijn weer de nodige updates verspreid. Die zetten we voor je op een rij in het Android Update Bulletin van week 4.

Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Oppo

Oppo Find X9: beveiligingsupdate januari met verbeteringen

Oppo Find X9 Pro: beveiligingsupdate januari met verbeteringen

Samsung

Xiaomi