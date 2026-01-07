Google brengt grote redesign-update fotobewerker Snapseed naar Android

Het is eindelijk zover. Google brengt het grote redesign van fotobewerker Snapseed eindelijk naar Android. Opvallend, want de applicatie die juist van Google zelf is, kreeg eerder een enorme update op de iPhone. De Android-update is aanstaande.

Snapseed krijgt groot herontwerp op Android

Snapseed 3.0 verscheen in juni voor iOS. Echter verscheen deze grote update met een groot redesign niet voor Android. Dat lijkt nu toch te gaan veranderen. Google heeft in december bekend gemaakt dat Snapseed 3.0 in ontwikkeling is. De ontwikkeling hiervan startte in november en zal nog enkele maanden duren. Met de nieuwe versie werd naast en nieuw ontwerp van de fotobewerker, ook een nieuw logo gepresenteerd en werd de bediening verbeterd.

Met de nieuwe interface krijg je op de startpagina de bewerkte afbeeldingen direct te zien in een raster. De bewerker toont drie tabbladen, met toegang tot snelle filters, waaraan je ook je eigen filters toe kunt voegen. Verder vind je in het tweede tabblad je favorieten met maximaal vier favoriete tools en in het derde tabblad vind je hulpmiddelen, met meer toegang. Middels te vegen naar links of rechts pas jee de waarde van de bewerking aan. Nieuw is een draaiknop die nu toegevoeg is. Er zijn vier toolkeuzes die beschikbaar zijn;

Aanpassen en corrigeren : Aanpassen, Details, Tonaliteit, Curven, Witbalans, Kleur, Lensvervaging, Vignet

Retoucheren en transformeren : Selectief, Penseel, Herstellen, Portret, Bijsnijden, Perspectief, Uitbreiden, Hoofdpositie

Stijl : Film, Gloed, Retrolux, Vintage, Zwart-wit, HDR-landschap, Drama, Noir, Grunge

Creatief : Dubbele belichting, kaders en tekst

Wanneer de definitieve update uitgebracht wordt voor Android is nog niet bekend.