Android Auto: ‘ondersteuning video casten en nieuwe muziekspeler’

Een interessante ontwikkeling rondom Android Auto. In de nieuwste versie, wordt gesproken over een mogelijkheid om content te casten naar het scherm. Naast het casten van video’s naar het scherm van je auto, zien we ook een nieuwe mediaspeler in Android Auto.

Binnenkort video’s casten met Android Auto?

Als we afgaan op de nieuwste berichten over Android Auto, kunnen we op termijn een hele fijne functie verwachten. In de code van de nieuwste bètaversie van de app, zijn aanwijzingen te vinden die wijzen op een mogelijkheid om content te casten naar het Android Auto-scherm. Google zou inmiddels begonnen zijn met het testen van deze ondersteuning. Het moet mogelijk worden om niet alleen muziek, maar ook video’s te casten naar het scherm van de auto.

Hoe dit er precies uit gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het bekijken van video’s tijdens het rijden leidt namelijk af in het verkeer. Het is goed mogelijk dat dit alleen werkt wanneer de auto stilstaat. Bijvoorbeeld als je een elektrische auto hebt, en deze aan de laadpaal staat, al ontbreekt hier nog verdere informatie over. Helemaal nieuw is het casten niet. De functionaliteit is namelijk al beschikbaar in auto’s die draaien op Android Automotive. Door deze stap zou deze functionaliteit ook uitgerold moeten worden naar Android Auto zelf.

Op dit moment bevindt de functie zich nog in een testfase. Het is niet bekend wanneer Google het breed beschikbaar stelt voor het publiek.

Mediaspeler vernieuwd

Niet alleen over de cast-functionaliteit in Android Auto is nieuws te melden. Google werkt ook aan een nieuwe muziekspeler voor Android Auto. De nieuwe mediaspeler zal in een Material 3 Expressive-jasje gestoken worden. Deze nieuwe interface kennen we al uit Android 16, waar Google ook deze nieuwe designtaal toepast. Onder andere is gewerkt aan een vernieuwde weergave van knoppen, met ook een nieuwe voortgangsbalk. Ook worden kleuren beter op elkaar afgestemd in deze interface. Dit geldt niet alleen voor de speler zelf, maar ook voor de kleinere widget op het gesplitste scherm wordt bijgewerkt.