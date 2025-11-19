Close Menu
    Android Auto: Google Maps krijgt fijne verbeteringen voor elektrische auto's

    Google Maps is een veelzijdige applicatie die je ook in de auto op Android Auto kunt gebruiken. Deze versie van de kaarten-app krijgt verschillende verbeteringen. Die komen vooral van pas voor degenen met een elektrische auto. Onder andere de zoekopdrachten worden verbeterd.

    Google Maps op Android Auto wordt beter

    Ben je in het bezit van een elektrische auto, dan kon je eerder deze week al goed nieuws tegenkomen op het web. De ANWB Laadpas app is namelijk uitgebreid met ondersteuning voor Tesla SuperChargers. Hoewel de prijs via de ANWB Laadpas hoger ligt dan bij Tesla zelf, kan het wel een stuk gemak zijn waar je van profiteert. Het volgende nieuws over verbeteringen voor EV-rijders staat nu klaar. Google Maps test in de nieuwste bètaversie voor Android Auto verschillende verbeteringen, die binnenkort breed uitgerold zullen worden.

    Google Maps Android Auto EV

    Google Maps in Android Auto zal het navigeren naar laadstations makkelijker maken. Je kunt sneller gebruik maken van verschillende filters. Zo kun je kiezen dat je alleen laadpalen wilt zien die langzaam laden (tot 49 kW) of juist snel laden. Bij die laatste groep worden laadpalen met een laadsnelheid van 50 kW of hoger getoond. Via het menu met aanpassingen kun je nog nauwkeuriger zoeken, waarbij je kunt filteren op laadpalen ’tot 9 kW’, ’10 tot 49 kW’, ’50 tot 149 kW’, ‘150 tot 349 kW’ en ‘350 kW en sneller’.

    Tevens wordt er gewerkt aan een nieuw betalingsfilter. Hierbij kun je aangeven met welke betaalmethode je wil betalen. De lijst van betalingsmethoden verschilt per land. De filters worden onthouden voor een volgende keer. Het is niet bekend wanneer Google de nieuwe features breed beschikbaar stelt.

    Via Android Authority

