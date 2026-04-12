Android Update Bulletin week 15: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week, een nieuwe editie van het Android Update Bulletin. Hierin zetten we op een rij welke Android-apparaten de afgelopen week zijn bijgewerkt met een update. Dit is het Android Update Bulletin van week 15.
Android updates in week 15
Verschillende fabrikanten hebben de updatemachine aangeslingerd afgelopen week. Gedurende de week houden we je hiervan op de hoogte in nieuwsberichten, maar op zondag krijg je een volledig overzicht. De updates die in de afgelopen zeven dagen zijn verspreid, vind je terug in het Android Update Bulletin. Onder andere de beveiligingsupdate van april is vanaf deze week verspreid.
Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl. Dankjewel!
- Google 6a: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 6: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 6 Pro: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 7a: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 7: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 7 Pro: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 8: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 8 Pro: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 8a: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel Fold: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 9: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 9 Pro: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 9 Pro XL: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 9 Pro Fold: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 9a: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 10a: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 10: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 10 Pro: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 10 Pro XL: beveiligingsupdate april met verbeteringen
- Google Pixel 10 Pro Fold: beveiligingsupdate april met verbeteringen
Samsung
- Samsung Galaxy S26: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy S26+: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy S26 Ultra: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy S25: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy S25+: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy S25 Ultra: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy S25 Edge: beveiligingsupdate april
- Samsung Galaxy S25 FE: beveiligingsupdate april
Xiaomi
- Xiaomi 17: HyperOS 3.0.301.0 met maart-update
- Xiaomi 17 Ultra: HyperOS 3.0.301.0 met maart-update