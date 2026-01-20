Gemini krijgt nieuwe ‘Snel Antwoorden’-functie voor ongeduldige gebruikers

Gemini is een geduchte concurrent voor ChatGPT. Met verschillende handige toevoegingen probeert Google gebruikers te overtuigen om aan de slag te gaan met de AI-tool van het bedrijf zelf. Nu komt er een nieuwe functie die ongeduldige gebruikers moet helpen.

Chatbot Gemini biedt gebruikers verschillende modellen om je te helpen aan antwoorden. Maar het enige taalmodel heeft meer tijd nodig om een antwoord voor te schotelen, dan het andere model. Een nieuwe functie, waarover SmartDroid schrijft, is nu live voor gebruikers, die ongeduldige gebruikers moet helpen. Het is een functie die je het langdurige denkproces laat overslaan en waarmee je direct kunt overschakelen naar een snel antwoord.

De functie is beschikbaar in zowel de Gemini-app op je smartphone, als in de web-app op de desktop. Omdat het een nieuwe functie is, is deze specifieke optie nog niet vertaald naar de Nederlandse taal. Zover bekend kan elke Gemini-gebruiker de optie gebruiken.