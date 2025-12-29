Google brengt ‘Vind Plek’-app uit voor Wear OS

Google heeft een nieuwe app uitgebracht voor smartwatches. Voor Wear OS-horloges kun je vanaf nu de Vind Plek-app gebruiken. Met deze applicatie kun je tags volgen, maar ook andere Google-apparaten raadplegen op de kaart.

Vind Plek app voor Wear OS

Google heeft voor Wear OS een nieuwe applicatie uitgebracht. Het gaat om de Vind Plek-app, een applicatie die nog altijd geen normale Nederlandse naam heeft gekregen van Google. In het Engels wordt deze app ‘Find Hub’ genoemd. De applicatie maakt het mogelijk om een tracker (zoals de Moto Tag) terug te vinden, maar ook andere producten. Zo kan het bijvoorbeeld je smartphone bijhouden of andere producten die ermee overweg kunnen.

Via je smartwatch met Wear OS zie je precies tot welke producten je toegang hebt. Vervolgens kun je de kaart met de locatie van het desbetreffende product terugvinden op het scherm. Via de toepassing kun je ervoor kiezen om een geluid af te spelen op het apparaat, het apparaat te vergrendelen, een routebeschrijving op te vragen of om de fabrieksinstellingen te herstellen. De applicatie is vormgegeven in het Material 3 Expressive ontwerp.

Als je de applicatie wilt gebruiken, kun je de app downloaden uit de Google Play Store. Vanaf die plek kun je ervoor kiezen om de app ook op andere apparaten te installeren, zoals op je smartwatch. Natuurlijk is de app ook te vinden in de Play Store-app op je smartwatch.