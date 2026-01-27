Google Play systeemupdate januari 2026: dit is er nieuw

Google brengt iedere maand een beveiligingsupdate uit voor Android, maar dat is niet de enige update voor Android-devices. Zo zijn er ook de Google Play systeemupdates. De details van de eerste Google Play-update van 2026 is bekend: dit brengt de Google Play Services-update van januari.
Google Play-update van januari
Maandelijks verschijnt een nieuwe Google Play systeemupdate. Deze update wordt vanuit Google gepusht naar de verschillende Android-smartphones, tablets en andere apparaten met Android. Dit brengt verschillende verbeteringen naar het Android-platform. Zowel op het gebied van bugfixes als optimalisaties voor verschillende Google-diensten, zoals de Play Services. Wat brengt de nieuwe update van januari?
De changelog van de januari-update hebben we hieronder voor je neergezet. Het kan even duren totdat alle gebruikers deze nieuwe update ontvangen.
Changelog
Google Play-services v26.02 (19-01-2026)
Accountbeheer
- [Telefoon] Deze functie verbetert het proces om je af te melden voor toezicht en vereist misschien ouderlijke goedkeuring.
Ontwikkelaarsservices
- [Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps Google en van derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan locatie en context.
Apparaatconnectiviteit
- [Wear] Deze update past tekst en iconen aan in de back-upinstellingen op Wear OS-apparaten.
Beveiliging en privacy
- [Telefoon] Met deze nieuwe functie maakt je apparaat beveiligde back-ups van logboeken, met privacybescherming en bescherming tegen manipulatie. De toegang tot de logboeken is beperkt tot de gebruiker.
Systeembeheer
- [Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Bugfixes voor services voor systeembeheer en diagnostische gegevens.
Google Play Store v49.8 (19-01-2026)
- [Telefoon] Er is ondersteuning toegevoegd voor realtime updates van ontgrendelde gameprestaties in de Play Store.
Google Play-services v26.01 (12-01-2026)
Ontwikkelaarsservices
- [Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps Google en van derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan locatie en context.
Systeembeheer
- [Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de stabiliteit verbeteren.
Wallet
- [Telefoon, Wear] Je kunt nu transacties van andere apparaten en online aankopen bekijken waarvoor virtuele kaartnummers worden gebruikt.
Google Play Store v49.7 (12-01-2026)
- [Telefoon] Sta gebruikers toe te kiezen uit meerdere prijzen in plaats van één prijs te krijgen.
Android WebView v144 (07-01-2026)
- Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes.
- Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.