Close Menu
    woensdag 28 januari
    Trending
    Android Show header
    Nieuws

    Google Play systeemupdate januari 2026: dit is er nieuw

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Google brengt iedere maand een beveiligingsupdate uit voor Android, maar dat is niet de enige update voor Android-devices. Zo zijn er ook de Google Play systeemupdates. De details van de eerste Google Play-update van 2026 is bekend: dit brengt de Google Play Services-update van januari.

    Google Play-update van januari

    Maandelijks verschijnt een nieuwe Google Play systeemupdate. Deze update wordt vanuit Google gepusht naar de verschillende Android-smartphones, tablets en andere apparaten met Android. Dit brengt verschillende verbeteringen naar het Android-platform. Zowel op het gebied van bugfixes als optimalisaties voor verschillende Google-diensten, zoals de Play Services. Wat brengt de nieuwe update van januari?

    Google Pixel 10 Pro Fold design

    De changelog van de januari-update hebben we hieronder voor je neergezet. Het kan even duren totdat alle gebruikers deze nieuwe update ontvangen.

    Changelog

    Google Play-services v26.02 (19-01-2026)

    Accountbeheer

    • [Telefoon] Deze functie verbetert het proces om je af te melden voor toezicht en vereist misschien ouderlijke goedkeuring.

    Ontwikkelaarsservices

    • [Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps Google en van derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan locatie en context.

    Apparaatconnectiviteit

    • [Wear] Deze update past tekst en iconen aan in de back-upinstellingen op Wear OS-apparaten.

    Beveiliging en privacy

    • [Telefoon] Met deze nieuwe functie maakt je apparaat beveiligde back-ups van logboeken, met privacybescherming en bescherming tegen manipulatie. De toegang tot de logboeken is beperkt tot de gebruiker.

    Systeembeheer

    • [Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Bugfixes voor services voor systeembeheer en diagnostische gegevens.

    Google Play Store v49.8 (19-01-2026)

    • [Telefoon] Er is ondersteuning toegevoegd voor realtime updates van ontgrendelde gameprestaties in de Play Store.

    Google Play-services v26.01 (12-01-2026)

    Ontwikkelaarsservices

    • [Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps Google en van derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan locatie en context.

    Systeembeheer

    • [Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de stabiliteit verbeteren.

    Wallet

    • [Telefoon, Wear] Je kunt nu transacties van andere apparaten en online aankopen bekijken waarvoor virtuele kaartnummers worden gebruikt.

    Google Play Store v49.7 (12-01-2026)

    • [Telefoon] Sta gebruikers toe te kiezen uit meerdere prijzen in plaats van één prijs te krijgen.

    Android WebView v144 (07-01-2026)

    • Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes.
    • Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.
    Google Pixel 10 Pro XL productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro XL
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 920,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 784,25 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 productafbeelding
    Google Pixel 10
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 594,18 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro Fold productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro Fold
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Android Jaaroverzicht 2025: het belangrijkste nieuws samengevat
    Android Jaaroverzicht 2025: het belangrijkste nieuws samengevat29/12/2025
    Android Update Bulletin week 4: deze toestellen kregen updates
    Android Update Bulletin week 4: deze toestellen kregen updates25/01/2026
    Google Maps voor Android geeft instellingen-scherm make-over
    Google Maps voor Android geeft instellingen-scherm make-over13/01/2026
    Android beveiligingsupdate januari 2026 is uitgebracht
    Android beveiligingsupdate januari 2026 is uitgebracht10/01/2026

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp