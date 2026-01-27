Google Play systeemupdate januari 2026: dit is er nieuw

Google brengt iedere maand een beveiligingsupdate uit voor Android, maar dat is niet de enige update voor Android-devices. Zo zijn er ook de Google Play systeemupdates. De details van de eerste Google Play-update van 2026 is bekend: dit brengt de Google Play Services-update van januari.

Google Play-update van januari

Maandelijks verschijnt een nieuwe Google Play systeemupdate. Deze update wordt vanuit Google gepusht naar de verschillende Android-smartphones, tablets en andere apparaten met Android. Dit brengt verschillende verbeteringen naar het Android-platform. Zowel op het gebied van bugfixes als optimalisaties voor verschillende Google-diensten, zoals de Play Services. Wat brengt de nieuwe update van januari?

De changelog van de januari-update hebben we hieronder voor je neergezet. Het kan even duren totdat alle gebruikers deze nieuwe update ontvangen.

Changelog

Google Play-services v26.02 (19-01-2026)

Accountbeheer

[Telefoon] Deze functie verbetert het proces om je af te melden voor toezicht en vereist misschien ouderlijke goedkeuring.

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps Google en van derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan locatie en context.

Apparaatconnectiviteit

[Wear] Deze update past tekst en iconen aan in de back-upinstellingen op Wear OS-apparaten.

Beveiliging en privacy

[Telefoon] Met deze nieuwe functie maakt je apparaat beveiligde back-ups van logboeken, met privacybescherming en bescherming tegen manipulatie. De toegang tot de logboeken is beperkt tot de gebruiker.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Bugfixes voor services voor systeembeheer en diagnostische gegevens.

Google Play Store v49.8 (19-01-2026)

[Telefoon] Er is ondersteuning toegevoegd voor realtime updates van ontgrendelde gameprestaties in de Play Store.

Google Play-services v26.01 (12-01-2026)

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps Google en van derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan locatie en context.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de stabiliteit verbeteren.

Wallet

[Telefoon, Wear] Je kunt nu transacties van andere apparaten en online aankopen bekijken waarvoor virtuele kaartnummers worden gebruikt.

Google Play Store v49.7 (12-01-2026)

[Telefoon] Sta gebruikers toe te kiezen uit meerdere prijzen in plaats van één prijs te krijgen.

Android WebView v144 (07-01-2026)

Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes.

Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.

Google Pixel 10 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 784,25 euro