Hay Day viert 13e verjaardag met nieuwe functies en meer

In de Google Play Store staat een update klaar voor de game Hay Day. Het boerderijspel viert haar 13e verjaardag en wordt voorzien van nieuwe functies en verbeteringen. Wat krijgen de spelers allemaal voor nieuws?

Hay Day met 13-jarige update

Een nieuwe update brengt nieuwe spelelementen naar boerderijgame Hay Day. Eén van de opvallendste toevoegingen is de introductie van bosbessen als nieuw gewas. Spelers kunnen deze nu op hun boerderij kweken en gebruiken in verschillende recepten om nieuwe lekkernijen te maken. Ook is de dierenfamilie op de boerderij uitgebreid. Capibara’s en pony’s maken hun opwachting in het spel.

Verder bevat de update een nieuwe functie waarmee spelers hun persoonlijke statistieken kunnen bekijken. Deze zogenoemde Hay Day-hoogtepunten geven inzicht in het eigen spelverloop, zoals productieve gewassen, favoriete producten of behaalde mijlpalen.

Voor spelers die graag deelnemen aan festivals in het spel, is er eveneens een verbetering doorgevoerd. Eerdere festivalontwerpen kunnen nu opnieuw bekeken én opnieuw ingezonden worden. Tevens zijn er aanpassingen doorgevoerd in de boerderijbezoekers.In plaats van alleen munten aan te bieden voor producten, geven bezoekers nu ook ervaringspunten (XP) en onderdelen.

Downloaden

Je kunt de Hay Day update downloaden uit de Google Play Store.