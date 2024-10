Hay Day krijgt grote oktober-update met Halloween en fotomodus

Spelers van het spel Hay Day kunnen een nieuwe update downloaden voor het spel. De ontwikkelaars hebben een Halloween-update verspreid voor de game die nieuwe functies toevoegt. We zien ook de nieuwe fotomodus en meer verbeteringen.

Hay Day met oktober-update

Voor boerderijspel Hay Day wordt door de ontwikkelaars van SuperCell een nieuwe update uitgerold. Met de komst van de herfst wordt een grote oktober-update uitgerold, waarbij we nieuwe machines, decoraties en mogelijkheden kunnen verwelkomen. Onder andere met Halloween in aantocht zien we nieuwe functies terug. Er is een nieuwe tijdelijke productiemachine die vier soorten snoep produceert. Deze moet de bezoekers aan je stad een ‘suikerkick’ geven. Verder zijn er nieuwe decoraties in Halloween-stijl, waaronder met een dierenaccessoire, en kun je in Maggies winkel verschillende aanpassingen ontgrendelen.

Maar er is meer. Zo vind je in de app nu ook een nieuwe Fotomodus terug. Met deze functie moet je mooie screenshots kunnen maken van je boerderij, je stad en je visgebied. De optie vind je terug bij het menu met de drie streepjes. Door op het scherm te tikken kun je de modus afsluiten. Met de fotomodus kun je eigen schermafbeeldingen maken, maar wordt overbodige informatie weggehaald uit beeld.

Hay Day bevat ook nieuwe babystruisvogels voor in het reservaat. Er zijn twee verschillende soorten. Verder is er gewerkt aan verbeteringen in de gebruikerservaring van de decoratiewinkel en de bewerkingsmodus. De update wordt vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren totdat iedereen de update binnen ziet komen.