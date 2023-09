Hay Day rolt september-update uit met havermoutbar

Een nieuwe update voor het boerderijspel Hay Day staat klaar voor de gebruikers. Vanaf nu kun je onder andere havermoutpap maken op je boerderij. Maar de september-update van het spel brengt meer nieuwe functies en verbeteringen.

Hay Day met september-update

In de Google Play Store (en bij Apple in de App Store) staat er een nieuwe update klaar voor het spel Hay Day. Het boerderijspel van maker SuperCell wordt bijgewerkt met een flinke update, waarbij je je boerderij van tal van verbeteringen kunt voorzien. De belangrijkste functie met deze september-update is de komst van het nieuwe gewas; haver. Deze kun je vervolgens gebruiken in de havermoutbar voor het maken van nieuwe producten.

De september-update voor Hay Day brengt echter nog meer verbeteringen. Gebruikers kunnen in de bakkerij en in de zeepwinkel ook nieuwe producten maken. De ontwikkelaar van het spel brengt ook nieuwe evenementen en exclusieve seizoensdecoraties die je vanaf nu kunt gebruiken. Verder zijn er nog enkele bugfixes en verbeteringen doorgevoerd. Dit zien we terug in de oplossingen en verbeteringen voor de krant en ook achter de schermen zijn er nog de nodige optimalisaties toegevoegd aan de update.

De update voor Hay Day kan vanaf nu gedownload worden voor de smartphone en tablet.