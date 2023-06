Hay Day viert 11e verjaardag met grote juni-update

Het is tijd om je boerderij op te fleuren en je landbouwvaardigheden te laten zien, want Hay Day viert zijn 11e verjaardag met een grote juni-update. Deze update brengt spannende nieuwe functies en verbeteringen naar het spel.

Hay Day met update voor elfjarig bestaan

Om de 11e verjaardag van Hay Day te vieren, heeft ontwikkelaar SuperCell een nieuwe update beschikbaargesteld. Spelers kunnen deelnemen aan het speciale verjaardagsevenement, waar ze beloningen, cadeaus en verrassingen kunnen winnen. Het evenement zit boordevol leuke activiteiten en uitdagingen. Maar de update heeft nog meer in zich.

Omeletmaker

Een van de nieuwe toevoegingen aan Hay Day is de omeletmaker. Spelers kunnen nu hun eigen omeletten bereiden op hun boerderij. Verzamel verse eieren van je kippen, selecteer de beste ingrediënten en ga aan de slag met het maken van heerlijke omeletten. Experimenteer met verschillende combinaties van groenten, kaas en vlees om unieke smaken te creëren.

Asperge

Vanaf nu kun je in Hay Day asperges telen. De asperges die je teelt in het spel kun je vervolgens gebruiken in verschillende recepten en producten. Je kunt de asperge terugvinden bij de gewassen, al is deze pas beschikbaar bij een hoger level.

Ontbijtwafels en bomen

In deze update introduceert Hay Day de heerlijke ontbijtwafels van oma. Spelers kunnen nu hun eigen wafelfabriek de wafels maken met de verschillende ingrediënten. In je boerderij kun je nu ook nieuwe bomen kiezen om deze te plaatsen.

Reigers en meerkatjongen

Hay Day heeft ook een paar nieuwe dieren verwelkomd in de nieuwste update. Spelers kunnen nu reigers tegenkomen die hun boerderij bezoeken. Maar dat is niet alles, de juni-update introduceert ook de meerkatjongen als nieuwe reservaatdieren. Spelers kunnen deze dieren verwelkomen in hun reservaat en voor ze zorgen.

Optimalisaties

Naast alle spannende nieuwe functies, bevat de update ook een reeks kwaliteitsverbeteringen en opgeloste problemen. De update voor Hay Day kun je downloaden uit de Google Play Store.