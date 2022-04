Hay Day werkt aan nachtmodus voor boerderijspel

Het populaire boerderijspel Hay Day krijgt een speciale nachtmodus. Dit laat ontwikkelaar SuperCell weten op sociale media. Met de nachtmodus wordt een speciale dimensie toegevoegd aan de game.

Hay Day krijgt nachtmodus

Een speciale Night Mode komt eraan voor het spel Hay Day. De ontwikkelaars van het spel laten weten dat de functie onderweg is voor de spelers van het spel. Veel details worden nog niet gedeeld door SuperCell, de maker van de game, maar duidelijk is dat het een nieuwe dimensie toe moet voegen aan het spel. In de teaser die Hay Day deelt, zien we onder andere verlichting in het huis, samen met verlichting in de bomen, de verlichte lantaarnpalen en de koplampen op de truck. Verder valt op dat de beesten aan het slapen zijn.

Het is niet bekend wanneer Hay Day de nachtmodus toevoegt aan het spel. Op dit moment is het in ontwikkeling en zou de nieuwe functie ‘binnenkort’ beschikbaar moeten zijn.