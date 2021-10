Hay Day krijgt oktober-update: conservenfabriek, nieuwe dieren en meer

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Hay Day app. De applicatie krijgt nieuwe dieren, een conservenfabriek en nieuwe gewassen. We zetten de nieuwe functies op een rijtje.

Hay Day met nieuwe update

Nadat deze zomer al een zomer-update verscheen voor het boerderijspel Hay Day, is er nu een nieuwe update beschikbaar voor de game. Spelers van het spel krijgen toegang tot nieuwe dieren, nieuwe producties en gewassen, en andere verbeteringen.

Wat is er nieuw? Allereerst de conservenfabriek, waarbij je dus ook conserven kunt maken met Hay Day. Deze komt beschikbaar vanaf een bepaald level. Er zijn ook nieuwe dieren, voor op de boerderij is dit de Sheba-cavia, in het reservaat de poolvos. Verder kun je als gewas nu ook de passievrucht verbouwen en kun je nieuwe decoraties kiezen voor de pakjes van de postbode. Tevens komen er meer vogels beschikbaar op de boerderij, waarbij de pauw als eerst aan de beurt is.

Changelog

De changelog van de update met alle nieuwe verbeteringen, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

De boerderijkaart bevat nu nog meer beloningen!

Er komen vogels naar de boerderij, met als eerste de prachtige pauwen!

Koop ze met de nieuwe kuikenbonnen, verkrijgbaar via de boerderijkaart!

Veel content: