Hay Day lente-update brengt kool, nieuwe reservaatdieren en meer

Supercell, de ontwikkelaar van Hay Day heeft de lente update voor 2021 uitgebracht. In deze eerste update van het jaar zijn er verschillende verbeteringen en nieuwe functies te vinden.

Hay Day: lente update 2021

Spelers van het spel Hay Day krijgen vanaf nu nog meer speelplezier met de nieuwe update die vanaf nu uit de Google Play Store is te downloaden. Er is uitbreiding voor het reservaat en nog veel meer nieuws.

We beginnen met het reservaat. Daar vind je nu nieuwe winter- en berggebieden. Nieuw is verder de gorillajongen en nieuwe rendieren. Er is ook een nieuw gewas: kool. Je kunt nieuwe recepten zoals koolsoep, koolsla en paddenstoelenpastei maken.

In Hay Day vind je ook een nieuwe zeepwinkel. Daar kun je spullen vinden zoals honingzeep, citroenlotion, exfoliërende zeep en een gezichtsmasker met honing. Verder vind je met de lente-update van 2021 nieuwe terrasdecoratie. Met je Supercell ID kun je voortaan nog meer vrienden toevoegen.

