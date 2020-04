Hay Day brengt eerste 2020-update uit: nieuwe decoraties en machines

Supercell, de ontwikkelaar van het populaire boerderijspel Hay Day, heeft de eerste update van 2020 uitgebracht. Met de maart-update heb je toegang tot nieuwe decoraties, machines en meer.

Hay Day: eerste update van 2020

De spelers van Hay Day kunnen vanaf nu een nieuwe versie van hun favoriete game downloaden uit de Google Play Store. Bij een nieuwe update horen ook een reeks verbeteringen en nieuwe functies, en dat is ook bij deze update het geval. Het is tevens de eerste update die voor het spel in 2020 uitgebracht wordt.

Je boerderij kun je nu opleuken met nieuwe decoraties. Dat geldt niet alleen voor de boerderij, maar ook voor de stad. Daarbij zijn er nieuwe gewassen die je kunt verbouwen; dit zijn lelies, knoflook en rode bieten. Sommigen zijn pas beschikbaar in een later level. In Hay Day vind je nu ook twee nieuwe productiemachines die je kunt gebruiken; de wokkeuken en de fonduepan. Tevens vind je enkele nieuwe producten die je kunt maken in de bestaande productiemachines.

We hebben hieronder de changelog voor je neergezet, waarbij je alle nieuwe functies terug kunt vinden;

Nieuw: gepersonaliseerde decoraties! Maak de perfecte decoratie voor je boerderij en stad!

Neem deel aan de nieuwe gezellige derby. Geen promotie of degradatie! Geen concurrentie! Makkelijke taken! Ervaar een meer relaxte derby!

Konijnenderby: vang een konijn met je derbypaard voor extra beloningen.

Nieuwe productiemachines: wokkeuken en fonduepan.

Nieuwe gewassen: lelie, rode biet en knoflook.