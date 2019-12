Hay Day komt met december-update voor boerderij-game: dit is er nieuw

Supercell, de ontwikkelaar van onder andere het populaire boerderijspel Hay Day, heeft een grote update uitgebracht. Met de december-update van Hay Day zijn er een groot aantal verbeteringen doorgevoerd.

Hay Day: December-update

In de Google Play Store staat een grote update klaar voor de game Hay Day. Het is de laatste grote update van dit jaar, zo laat Supercell weten. De vorige november-update bracht ook al een hoop verbeteringen naar het spel.

Dorp

Vanaf nu is er onder andere het nieuwe dorpsthema. Je kunt ontsnapte dieren redden en afleveren bij de reservaten. Je krijgt hierbij tokens als beloning, die je in het spel weer kunt gebruiken. Per keer kun je maximaal drie dieren in je truck laden. Als ze onrustig worden, kunnen ze uit je truck ontsnappen en moet je ze weer oppikken.

Je krijgt ook meer mogelijkheden om benzine te verzamelen voor je truck in het dorp. In Hay Day vind je na de december-update namelijk ook benzinestations in het dorp. Soms kan het zijn dat je gratis benzine krijgt. Ook zijn er meer beloningen wanneer je dagelijkse opdrachten uitvoert en kun je door op het spaarvarken te tikken, meer beloningen kopen. Overgebleven tokens daarvan kun je meenemen naar het volgende dorpsseizoen.

Andere verbeteringen

De december-update van Hay Day brengt ook nog verschillende andere verbeteringen. Spelers kunnen gratis kerstcadeaus ophalen in de boerderij van Greg, de zogenoemde adventskalender. Daarbij is de diamantenwinkel vernieuwd met wekelijkse deals en krijg je duidelijkere informatie over de aankooplimiet voor uitbreidingen en upgrades.

Update downloaden

De nieuwe Hay Day december-update wordt vanaf nu verspreid als update. Deze kun je vanaf nu uit de Google Play Store downloaden, direct via de onderstaande button.