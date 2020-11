Hay Day komt met grote Herfst 2020-update met boerderijkaart

Onder een grote groep spelers is boerderijspel Hay Day nog altijd een vaak gespeelde game. Supercell, de ontwikkelaar van het spel heeft niet stilgezeten en brengt een grote herfst-update uit met onder andere de boerderijkaart.

Hay Day met grote herfst-update

Als er een update verschijnt voor Hay Day, dan gaat dat vaak gepaard met een groot aantal nieuwe functies. Dat is nu ook niet anders, want in de Google Play Store staat een grote update klaar voor het spel. Met de nieuwe versie van Hay Day krijgen spelers toegang tot de nieuwe functies die nu beschikbaar is.

Nieuw is de Boerderijkaart. Iedere maand is er een nieuw boerderijkaartseizoen waar je extra beloningen kunt verdienen, samen met nuttige voordelen. Daarbij kun je kaartpunten verdienen om doelstellingen te voltooien. Met de kuikentjes, die ook nieuw zijn in Hay Day kun je beloningen verzamelen. Aan het begin van het seizoen rennen de kuikentjes weg en is het aan jou de taak om deze weer terug te brengen. Ieder boerderijkaartseizoen kun je ook nieuwe accessoires verdienen voor je boerderijdieren. Nieuw is ook de aanwezigheid van de gorilla’s en het apenverblijf.

De update brengt nog meer. Deze worden uitgelicht in onderstaande video.