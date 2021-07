Hay Day met zomer-update: nieuwe dieren zoals cavia’s, donutmaker en meer

Liefhebbers van het spel Hay Day kunnen uit de Google Play Store een nieuwe update downloaden voor hun favoriete game. De zomer 2021-update die nu is uitgerold, brengt onder andere nieuwe dieren zoals de cavia, er zijn nieuwe decoraties en verschillende andere nieuwe features.

Hay Day met cavia’s en donutmaker

Hay Day begint met het ‘Valley Season’ waarbij gebruikers verrast worden met verschillende vernieuwingen en verbeteringen voor het boerderijspel. Het spel viert deze zomer haar 9e verjaardag en brengt hierom bijvoorbeeld de suikerspin, kleurrijke kaarsen en een mooi verjaardagsboeket. Maar er is nog meer.

Er zijn nieuwe uitbreidingsgebieden voor je boerderij, met unieke decoraties. Verder zijn er nieuwe huisdieren die je toe kunt voegen aan je boerderij; dat zijn de cavia en het Appaloosapaard. Verder kun je in het reservaat rendierjongen toevoegen. Er is op verzoek van de community ook een nieuwe productiemachine toegevoegd; de donutmaker. Verder zijn er decoratieve treinsporen via het rad van fortuin en kun je verjaardagsaanpassingen van Boukje krijgen voor je boerderij.

Problemen

Er zijn echter ook wat problemen met de Android-app van Hay Day. Na de update crasht de applicatie bij velen. Al zou dat met een nieuwe update opgelost moeten zijn/worden. De Zomer-update voor Hay Day kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.