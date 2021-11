Hay Day met november-update: nieuw is klei, de pottenbakkerij, cheeta’s en meer

Een nieuwe versie staat klaar voor het boerderijspel Hay Day. Vorige maand verscheen al een vrij uitgebreide update, nu is er gewerkt aan nog een mooie update. Met deze nieuwe november-update van Hay Day worden een reeks verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd voor nog meer speelplezier.

Hay Day update voor november

Aan het eind van deze maand heeft Supercell, de ontwikkelaar van Hay Day nog een nieuwe update klaargezet voor de Hay Day game. De november-update voor het spel geeft spelers nog een aantal nieuwe mogelijkheden, als aanvulling op de eerder verschenen oktober-update die vorige maand werd uitgebracht. Met deze update worden spelers voorbereid op de kerstvieringen, waarmee je nu alvast een voorproefje krijgt.

Vanaf nu vind je in Hay Day ook een nieuw gewas; klei. Deze kun je vanaf nu verbouwen op de grond van je boerderij. Verder is er een nieuw productiegebouw; de pottenbakkerij. Voor het reservaat kun je nu cheeta’s plaatsen en op je boerderij kun je de Sheltie-cavia kopen. Er zijn ook nieuwe producten beschikbaar zoals affogato, welke je vanaf nu als ijsproduct kunt maken en er zijn nieuwe decoraties van het rad van fortuin. De nieuwe cavia is beschikbaar vanaf level 71, de pottenbakkerij wordt ontgrendeld vanaf level 94.

De update voor de Hay Day app is vanaf nu beschikbaar in de Google Play Store.