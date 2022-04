Hay Day krijgt grote april-update: kikkererwten, toffeewinkel en meer

Een nieuwe, grote update staat klaar voor boerderijspel Hay Day. Met de nieuwste versie van het spel heb je toegang tot veel nieuwe functies. Denk bijvoorbeeld aan de kikkererwten die je nu als gewas kunt verbouwen.

Hay Day met april-update

Er staat een nieuwe update klaar in de Google Play Store voor de game Hay Day. De spelers zien de april-update met een hoop nieuwe producten, gewassen en andere toevoegingen. Vanaf nu kun je bij je boerderij aan de slag gaan met het verbouwen van de kikkererwt. Verder heeft ontwikkelaar SuperCell de toffeewinkel toegevoegd. Deze vind je nu terug in het aanbod van machines en winkels, en deze is beschikbaar vanaf level 99.

Er zijn ook nieuwe dieren die je rond kunt laten lopen op je boerderij. Denk aan de pauw en toekans. Verder zijn er de cheetajongen en poolvossenjongen voor het reservaat en zijn er nieuwe decoraties voor de derby, het rad van fortuin en de postbode. Er zijn ook nieuwe producten beschikbaar; de munttoffee, hummus, falafel en meer. Tevens wordt uitgekeken naar de verjaardagsviering van Hay Day. Vermoedelijk heeft dit te maken met de nachtmodus die onderweg is.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor Hay Day in de Google Play Store.