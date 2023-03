Hay Day krijgt april-update met nieuwe dieren, machines en meer

De eerste update van 2023 voor boerderijspel Hay Day staat klaar. Met de nieuwe update worden verschillende nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan het spel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe dieren.

Hay Day: april 2023 update

Voor zowel Android als iOS staat er een update klaar voor boerderijspel Hay Day. Ontwikkelaar Supercell heeft de eerste update van 2023 voor het spel losgelaten. Met de april-update van dit jaar krijg je verschillende nieuwe functies en mogelijkheden tot je beschikking. Denk aan nieuwe dieren, vogels, productiemachines en fruitbomen.

Na de update kun je in het reservaat kiezen uit twee meerkatten, met bijbehorende unieke decoraties. Verder zijn er ook twee nieuwe vogels toegevoegd aan het spel. Het gaat om de bruine pelikaan en de kroeskoppelikaan. Spelers van het spel krijgen ook een nieuwe productiemachine. Met de wafelmaker maak je zoete lekkernijen, zoals klassieke wafels of wafels met bessen.

Tot slot is Hay Day uitgebreid met een nieuwe fruitboom die je op je grond kunt zetten. Het is de granaatappelboom. De granaatappels die je oogst kun je gebruiken voor het maken van zoete granaatappelthee in de theekraam, of een lekkere granaatappeltaart uit de taartoven.

Het spel is te updaten via de Google Play Store. Heb je het spel nog niet, dan kun je dit downloaden uit de Play Store via onderstaande button.