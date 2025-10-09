Motorola plaatst officiële teaser voor slanke smartphone

Motorola stapt aan boord van de ‘dunne smartphone-trein’. Na Apple en Samsung gelooft ook Motorola dat de consument op zoek is naar een slanke telefoon. Het merk laat weten dat de aankondiging op 5 november is.

Motorola komt met slanke smartphone

Motorola zal op 5 november een nieuwe aankondiging houden. Dit wordt duidelijk in een nieuwe teaser die het bedrijf deelt. Duidelijk is dat het gaat om een nieuwe smartphone met een slank ontwerp. Eerder gingen Samsung met de Galaxy S25 Edge en Apple met de iPhone Air, Motorola al voor. Hoewel de verkoopcijfers van de Samsung in ieder geval al flink achterlopen, gelooft Motorola dus wel dat hier een markt voor is.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Motorola belooft ‘geavanceerde innovaties, die worden gecombineerd met een ontwerp dat de lat voor slankheid hoger legt’. Het toestel, waarvan de naam nog onbekend is, moet verder over ‘uitzonderlijke afwerking’ en ‘duurzame materialen’ beschikken. De fabrikant zet voor fans een campagne op waarmee ze middels een quiz korting kunnen krijgen op de smartphone.

Eerder ging er al wel een foto rond waarop het nieuwe ontwerp van de desbetreffende smartphone vermoedelijk te zien was. Mogelijk maakt het toestel deel uit van de Edge-serie, waarbij de naam Edge 70 voorbij kwam, al kan het goed zijn dat Motorola voor deze telefoon een andere naam heeft bedacht, en het bijvoorbeeld onderdeel kan zijn van de Edge 60-serie. Eerder werden de Edge 60 Pro en Edge 60 Fusion al aangekondigd.