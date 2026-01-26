Samsung verspreidt januari-update naar Galaxy A56, A54, A53 en A26

Close Menu
    Samsung stelt voor een hoop toestellen uit de Galaxy A-serie een nieuwe update beschikbaar. Gebruikers van de Samsung Galaxy A56, A54, A53 en de A26 zien de nieuwste security-patch binnenkomen op hun device.

    Januari-update voor Galaxy A-toestellen

    Vier toestellen uit de Samsung Galaxy A-serie worden bijgewerkt met een update. We krijgen van onze lezers Marcel, Henny en Han berichten van updates voor hun toestel(len). Samsung stelt in Europa de beveiligingsupdate van januari beschikbaar voor de volgende vier modellen: de Samsung Galaxy A56, Galaxy A54, Galaxy A53 en de Galaxy A26. Vorige week verscheen de update al voor diverse andere modellen, zo was de update al te downloaden voor de Galaxy A55.

    Samsung Galaxy A54 januari-update

    De update die beschikbaar wordt gesteld, brengt de patches van Google. Daar heeft Samsung nog eigen patches bovenop aan toegevoegd. De updates zijn vanaf nu beschikbaar, maar het kan even duren totdat alle gebruikers de nieuwe update binnen zien komen. Je kunt via de systeeminstellingen van het toestel handmatig controleren of je de update kunt downloaden.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

