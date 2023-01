De vergeten telefoon: Nokia 8310

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we naar het jaar 2001. De Finnen brachten toen de Nokia 8310 uit, een dikke, opvallende mobiele telefoon waarvan je zelf de cover kon verwisselen. We praten je bij in deze nieuwe editie van onze rubriek.

Nokia 8310

Jaren geleden bracht Nokia het ene na het andere toestel uit. De één nog opvallender, steviger of beter dan de andere. Zo ook de Nokia 8310, welke in 2001 verscheen op de markt. De telefoon bespreken we deze week in ‘De vergeten telefoon’. Zoals je aan de naam kunt zien, maakte het toestel deel uit van de 8000-serie. Een serie die garant stond voor een vooral premium ervaring. De telefoon had dezelfde eenvoudige bediening zoals je bij veel Nokia’s terug zag destijds. Toch had de Nokia 8310 een aantal uniekere features aan boord.

Als één van de eerste modellen was de Nokia 8310 voorzien van infrarood. Tevens zagen we een FM-radio, was er ondersteuning voor GPRS en kon de Nokia gebruikt worden voor het bijhouden van een volledige agenda. Hiervoor was er namelijk een volwaardige agenda-toepassing op de 8310 te vinden. Het beeldscherm van de Nokia toonde vijf lijnen en was monochroom. De Nokia 8310 was één van de kleinste telefoons die Nokia tot die tijd heeft uitgebracht. Het formaat kwam uit op 97 x 43 x 19 millimeter, waarbij het gewicht uitkwam op 84 gram.

Nokia benoemde ook een andere speciale eigenschap aan de Nokia 8310. Je kon namelijk profielen instellen voor je beltonen en berichten. Denk bijvoorbeeld aan ‘buiten’, waarmee het volume omhoog ging van je beltoon. Een andere feature was de mogelijkheid om spraakmemo’s op te nemen met een maximale tijdsduur van drie minuten. Het meest kenmerkend voor deze Nokia was de aanwezigheid van Xpress-on covers. Hiermee kon je de voor- en achterkant veranderen van uiterlijk. Bij deze covers was het middenstuk doorschijnend. Zo kon je het toestel helemaal uniek maken. Vele tientallen kleurcombinaties waren er mogelijk.

Goedkoop was de Nokia 8310 zeker niet. De hippe telefoon van de Finse fabrikant kwam op de markt voor een bedrag van zo’n 450 euro.





Nokia 8310 samengevat in 3 punten: