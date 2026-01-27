Videoland verhoogt prijzen voor alle klanten: dit gaat er veranderen

Streamingdienst Videoland heeft bekend gemaakt dat het de prijzen voor het gebruik van de dienst gaat verhogen. De stijging zou nodig zijn vanwege de stijgende kosten. Voor het laatst werden in de zomer van 2024 de prijzen verhoogd.

Videoland wordt duurder

Het wordt duurder om een abonnement af te nemen bij Videoland. Klanten worden geïnformeerd over een aanstaande prijsverhoging, en deze zal ook doorberekend worden aan nieuwe klanten. In het geval van bestaande klanten wordt de wijziging in de prijs doorgevoerd per 3 maart 2026. Het gaat om één tot enkele euro’s die de prijs omhoog gaat per maand. Videoland heeft in augustus 2024 voor de laatste keer de prijzen verhoogd. Volgens de Nederlandse streamingdienst is de prijsverhoging nodig omdat het bedrijf te maken heeft met stijgende kosten.

Videoland biedt drie verschillende abonnementen aan. De Basis-versie met reclame gaat van 5,99 euro per maand naar 6,99 euro. Het Plus-abonnement dat je op twee apparaten tegelijkertijd kunt kijken en ook een download-functie biedt, gaat ook met één euro omhoog. De prijs komt uit op 11,99 euro per maand (in plaats van 10,99 euro). Wil je voor Videoland Premium gaan, dan gaat de prijs 2,00 euro per maand omhoog, naar 14,99 euro. Met Premium kun je de videodienst op vier apparaten tegelijkertijd gebruiken op één adres.

Sluit je een nieuw abonnement af, dan zie je nog wel de oude prijs. Echter wordt het nieuwe bedrag ook daarvoor automatisch vanaf 3 maart ingevoerd. Roy laat aan DroidApp weten dat hij een Videoland Basis-abonnement heeft. Hij kreeg het aanbod van Videoland om de oude prijs te blijven betalen per maand, door te kiezen voor een jaarabonnement. Dan blijft het bedrag 5,99 euro per maand, maar kun je niet tussentijds opzeggen.