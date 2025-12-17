Close Menu
    vrijdag 19 december
    Trending
    OnePlus 15 logo header
    Nieuws

    OnePlus aankondiging van OnePlus 15R en meer: volg de livestream

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Vandaag is het zover: OnePlus presenteert vandaag drie nieuwe producten. Met de slogan ‘Rise as One’ komt het merk met de OnePlus 15R, een nieuwe tablet en een nieuwe smartwatch. Je kunt nu de livestream volgen.

    Livestream van OnePlus-aankondiging

    OnePlus onthult vandaag drie nieuwe producten. In de afgelopen tijd kwamen we al het nodige aan nieuws te weten over de nieuwe dingen van de fabrikant. Het is de tweede aankondiging in relatief korte tijd.  OnePlus kwam in november met de OnePlus 15 aankondiging. Het nieuwe high-end toestel wordt bijgestaan door de nieuwe OnePlus 15R die vandaag gepresenteerd wordt. Daarnaast heeft de fabrikant al laten weten dat we ook de OnePlus Pad Go 2 tablet en de OnePlus Watch Lite te zien krijgen.

    Wil je niets missen, dan kun je vandaag zelf de livestream volgen. De aankondiging start vandaag, 17 december om 14:30 uur Nederlandse tijd. De livestream vind je hieronder.

    OnePlus 15 productafbeelding
    OnePlus 15
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 948,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    OnePlus 15 review: nu al de beste smartphone van 2026?
    OnePlus 15 review: nu al de beste smartphone van 2026?13/11/2025
    De grote cameravergelijking: OnePlus 15 vs Pixel 10 Pro XL vs OnePlus 13
    De grote cameravergelijking: OnePlus 15 vs Pixel 10 Pro XL vs OnePlus 1315/11/2025
    OnePlus logo header
    Snapdragon 8 Gen 5 gepresenteerd: OnePlus 15R is eerste kandidaat27/11/2025
    OnePlus deelt nieuwe details over OnePlus 15R, Pad Go 2 en Watch Lite
    OnePlus deelt nieuwe details over OnePlus 15R, Pad Go 2 en Watch Lite02/12/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp