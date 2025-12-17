OnePlus aankondiging van OnePlus 15R en meer: volg de livestream

Vandaag is het zover: OnePlus presenteert vandaag drie nieuwe producten. Met de slogan ‘Rise as One’ komt het merk met de OnePlus 15R, een nieuwe tablet en een nieuwe smartwatch. Je kunt nu de livestream volgen.

Livestream van OnePlus-aankondiging

OnePlus onthult vandaag drie nieuwe producten. In de afgelopen tijd kwamen we al het nodige aan nieuws te weten over de nieuwe dingen van de fabrikant. Het is de tweede aankondiging in relatief korte tijd. OnePlus kwam in november met de OnePlus 15 aankondiging. Het nieuwe high-end toestel wordt bijgestaan door de nieuwe OnePlus 15R die vandaag gepresenteerd wordt. Daarnaast heeft de fabrikant al laten weten dat we ook de OnePlus Pad Go 2 tablet en de OnePlus Watch Lite te zien krijgen.

Wil je niets missen, dan kun je vandaag zelf de livestream volgen. De aankondiging start vandaag, 17 december om 14:30 uur Nederlandse tijd. De livestream vind je hieronder.

