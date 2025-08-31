Android Update Bulletin week 35: deze toestellen kregen updates

In het Android Update Bulletin vertellen we je welke updates er zijn verschenen voor Android-toestellen. Dat is ook in de afgelopen week gebeurd. Dit zijn de updates van week 35.

Android updates in week 35

Week in, week uit berichten we over de nodige updates die voor Android verschijnen. Met zoveel fabrikanten en nog meer toestellen worden de nodige updates verspreid. Daarover berichten we op DroidApp zelf, maar iedere week geven we je ook een compleet overzicht in het Android Update Bulletin. Dit zijn de updates van week 35.

Krijg je een update binnen op je Android-smartphone, tablet of smartwatch? Dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot, zodat we hem kunnen meenemen in de berichtgeving. Stuur je mail naar redactie@droidapp.nl.

HMD

HMD Fusion: beveiligingsupdate juli met systeemverbeteringen

OnePlus

OnePlus 13: beveiligingsupdate augustus met extra verbeteringen

OnePlus 13R: beveiligingsupdate augustus met extra verbeteringen

OnePlus Nord 4: beveiligingsupdate augustus

Samsung