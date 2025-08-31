Android Update Bulletin week 35: deze toestellen kregen updates

In het Android Update Bulletin vertellen we je welke updates er zijn verschenen voor Android-toestellen. Dat is ook in de afgelopen week gebeurd. Dit zijn de updates van week 35.
Android updates in week 35
Week in, week uit berichten we over de nodige updates die voor Android verschijnen. Met zoveel fabrikanten en nog meer toestellen worden de nodige updates verspreid. Daarover berichten we op DroidApp zelf, maar iedere week geven we je ook een compleet overzicht in het Android Update Bulletin. Dit zijn de updates van week 35.
HMD
- HMD Fusion: beveiligingsupdate juli met systeemverbeteringen
OnePlus
- OnePlus 13: beveiligingsupdate augustus met extra verbeteringen
- OnePlus 13R: beveiligingsupdate augustus met extra verbeteringen
- OnePlus Nord 4: beveiligingsupdate augustus
Samsung
- Samsung Galaxy S22: beveiligingsupdate augustus 2025
- Samsung Galaxy S22+: beveiligingsupdate augustus 2025
- Samsung Galaxy S22 Ultra: beveiligingsupdate augustus 2025
- Samsung Galaxy S21: beveiligingsupdate augustus 2025
- Samsung Galaxy S21+: beveiligingsupdate augustus 2025
- Samsung Galaxy S21 Ultra: beveiligingsupdate augustus 2025
- Samsung Galaxy A54: beveiligingsupdate augustus
- Samsung Galaxy A53: beveiligingsupdate augustus