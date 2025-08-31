Close Menu
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 35: deze toestellen kregen updates

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    In het Android Update Bulletin vertellen we je welke updates er zijn verschenen voor Android-toestellen. Dat is ook in de afgelopen week gebeurd. Dit zijn de updates van week 35.

    Android updates in week 35

    Week in, week uit berichten we over de nodige updates die voor Android verschijnen. Met zoveel fabrikanten en nog meer toestellen worden de nodige updates verspreid. Daarover berichten we op DroidApp zelf, maar iedere week geven we je ook een compleet overzicht in het Android Update Bulletin. Dit zijn de updates van week 35.

    Samsung Galaxy S22 Ultra achterkant

    Krijg je een update binnen op je Android-smartphone, tablet of smartwatch? Dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot, zodat we hem kunnen meenemen in de berichtgeving. Stuur je mail naar redactie@droidapp.nl.

    HMD

    • HMD Fusion: beveiligingsupdate juli met systeemverbeteringen

    OnePlus

    Samsung

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

