Android Update Bulletin week 39: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week, een nieuw Android Update Bulletin. We zagen in de afgelopen week verschillende toestellen die werden bijgewerkt met Android 16. In dit artikel praten we je bij over welke updates er in de afgelopen week zijn uitgerold.

Android updates in week 39

Verschillende toestellen worden door fabrikanten actief bijgehouden met updates. En dat is maar goed ook, want het komt de veiligheid ten goede, en met Android-updates krijg je daarbij ook nog eens vaak nieuwe functies en dergelijke aangeboden. Welke updates zijn er in week 39 uitgerold? Dat noteren we voor je in het Android Update Bulletin. In ieder geval kunnen we over een tijdje de update van HyperOS 3 verwachten. Xiaomi heeft de data van uitrol gedeeld voor Xiaomi-toestellen, en ook voor die van Poco. DroidApp was hiervoor aanwezig in München.

Voor deze rubriek kunnen we jouw hulp heel goed gebruiken. Krijg je een update binnen voor je toestel, laat het ons dan weten. Maak een screenshot en mail naar redactie@droidapp.nl. We nemen hem dan mee in de berichtgeving! Alvast hartelijk dank!

Nothing

Nothing Phone (3): verbeteringen voor onder andere camera en bugfixes

OnePlus

OnePlus Nord 4: systeemupdate met verbeteringen en enkele nieuwe features, september-patch (Bedankt, Atse)

OnePlus 13: OxygenOS 15.0.0.860 met verbeteringen en security-patch september

OnePlus 13R: OxygenOS 15.0.0.860 met verbeteringen en security-patch september

Samsung