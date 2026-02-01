Android Update Bulletin week 5: deze toestellen kregen updates

Nog meer updates zijn in de laatste week van januari uitgerold. Menig fabrikant heeft de updatemachine een slinger gegeven. Welke toestellen een update hebben ontvangen, noteren we voor je in deze editie van het Android Update Bulletin.

Android updates in week 5

De vijfde week van het jaar, met daarin de laatste week van januari, was een goed gevulde week met updates. Normaliter is het in de laatste week erg rustig met updates, maar verschillende fabrikanten hadden blijkbaar nog wat in te halen. Daar doen we dan ook graag verslag van. In deze editie van het Android Update Bulletin zetten we op een rij, de updates die in week 5 zijn uitgerold.

Het meest bijzonder deze week was de update van Google. Voor de verschillende Pixel-toestellen is Google namelijk begonnen met het verspreiden van een noodupdate. Deze was nodig om verschillende problemen op te lossen.

Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl. Dankjewel!

Google

Fairphone

Fairphone 5: beveiligingsupdate januari

OnePlus

OnePlus 13: beveiligingsupdate januari met verbeteringen

OnePlus 13R: beveiligingsupdate januari met verbeteringen

Poco

Poco F8 Ultra: HyperOS 3.0.7.0 met verbeteringen en beveiligingsupdate januari

Poco F8: HyperOS 3.0.7.0 met verbeteringen en beveiligingsupdate januari

Samsung