Close Menu
    dinsdag 3 februari
    Trending
    Android Update Bulletin 2022 header
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 5: deze toestellen kregen updates

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Nog meer updates zijn in de laatste week van januari uitgerold. Menig fabrikant heeft de updatemachine een slinger gegeven. Welke toestellen een update hebben ontvangen, noteren we voor je in deze editie van het Android Update Bulletin.

    Android updates in week 5

    De vijfde week van het jaar, met daarin de laatste week van januari, was een goed gevulde week met updates. Normaliter is het in de laatste week erg rustig met updates, maar verschillende fabrikanten hadden blijkbaar nog wat in te halen. Daar doen we dan ook graag verslag van. In deze editie van het Android Update Bulletin zetten we op een rij, de updates die in week 5 zijn uitgerold.

    Poco F8 Ultra achterkant

    Het meest bijzonder deze week was de update van Google. Voor de verschillende Pixel-toestellen is Google namelijk begonnen met het verspreiden van een noodupdate. Deze was nodig om verschillende problemen op te lossen.

    Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl. Dankjewel!

    Google

    Fairphone

    OnePlus

    • OnePlus 13: beveiligingsupdate januari met verbeteringen
    • OnePlus 13R: beveiligingsupdate januari met verbeteringen

    Poco

    • Poco F8 Ultra: HyperOS 3.0.7.0 met verbeteringen en beveiligingsupdate januari
    • Poco F8: HyperOS 3.0.7.0 met verbeteringen en beveiligingsupdate januari

    Samsung

    DroidApp - Android nieuws
    DroidApp - Android nieuws
    Download QR-Code
    DroidApp - Android nieuws
    Ontwikkelaar: Apps byLuke
    Prijs: Gratis

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Android beveiligingsupdate januari 2026 is uitgebracht
    Android beveiligingsupdate januari 2026 is uitgebracht10/01/2026
    De 5 beste smartphones tot 300 euro (02/2026)
    De 5 beste smartphones tot 300 euro (02/2026)17/01/2026
    Android in december 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws
    Android in december 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws03/01/2026
    Android Update Bulletin week 4: deze toestellen kregen updates
    Android Update Bulletin week 4: deze toestellen kregen updates25/01/2026

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp