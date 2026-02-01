Android Update Bulletin week 5: deze toestellen kregen updates

Nog meer updates zijn in de laatste week van januari uitgerold. Menig fabrikant heeft de updatemachine een slinger gegeven. Welke toestellen een update hebben ontvangen, noteren we voor je in deze editie van het Android Update Bulletin.
Android updates in week 5
De vijfde week van het jaar, met daarin de laatste week van januari, was een goed gevulde week met updates. Normaliter is het in de laatste week erg rustig met updates, maar verschillende fabrikanten hadden blijkbaar nog wat in te halen. Daar doen we dan ook graag verslag van. In deze editie van het Android Update Bulletin zetten we op een rij, de updates die in week 5 zijn uitgerold.
Het meest bijzonder deze week was de update van Google. Voor de verschillende Pixel-toestellen is Google namelijk begonnen met het verspreiden van een noodupdate. Deze was nodig om verschillende problemen op te lossen.
Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl. Dankjewel!
- Google Pixel 7a: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 8: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 8 Pro: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 8a: noodupdate vol fixes
- Google Pixel Fold: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 9: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 9 Pro: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 9 Pro XL: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 9 Pro Fold: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 9a: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 10: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 10 Pro: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 10 Pro XL: noodupdate vol fixes
- Google Pixel 10 Pro Fold: noodupdate vol fixes
Fairphone
- Fairphone 5: beveiligingsupdate januari
OnePlus
- OnePlus 13: beveiligingsupdate januari met verbeteringen
- OnePlus 13R: beveiligingsupdate januari met verbeteringen
Poco
- Poco F8 Ultra: HyperOS 3.0.7.0 met verbeteringen en beveiligingsupdate januari
- Poco F8: HyperOS 3.0.7.0 met verbeteringen en beveiligingsupdate januari
Samsung
- Samsung Galaxy S23: beveiligingsupdate januari
- Samsung Galaxy S23+: beveiligingsupdate januari
- Samsung Galaxy S23 Ultra: beveiligingsupdate januari
- Samsung Galaxy A56: beveiligingsupdate januari
- Samsung Galaxy A54: beveiligingsupdate januari
- Samsung Galaxy A53: beveiligingsupdate januari
- Samsung Galaxy A26: beveiligingsupdate januari