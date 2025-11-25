Black Friday 2025: HomeWizard stunt met korting op thuisbatterij

Black Friday is al lang niet meer alleen op de bekende vrijdag. In de afgelopen tijd hebben we de nodige aanbiedingen voorbij zien komen. Nu volgt ook HomeWizard, bekend van vele bekende energieproducten. Dit jaar kun je flink besparen op de Plug-In Battery, ofwel de thuisbatterij.

HomeWizard tijdens Black Friday

HomeWizard doet ook mee aan Black Friday. Net als dat we in de afgelopen dagen al verschillende mooie deals hebben gepubliceerd, die we hieronder op een rijtje zetten. Je kunt bij HomeWizard namelijk 200 euro besparen op een thuisbatterij. Met de HomeWizard Plug-In Battery kun je meer uit je eigen zonnestroom halen, energie bewaren voor momenten dat jij het wilt gebruiken en ben je minder afhankelijk van de drukke (en daarmee duurdere) uren op het stroomnet. En een groot voordeel: je steekt hem in het stopcontact, zonder dat er een installateur of gedoe nodig is.

De HomeWizard thuisbatterij werkt met elk merk zonnepaneel of omvormer en is geschikt voor in iedere woning. Zeker als je vanaf 2027 met zonnepanelen niet meer kunt salderen, kan een thuisbatterij een mooie uitkomst zijn. Je verbindt de thuisbatterij via WiFi en middels de P1-meter kan de stroom in je woning gebalanceerd worden. Je krijgt volledig inzicht in je stroomverbruik met de handige app. Daarnaast is de thuisbatterij ook ‘groen’ door de lithium-fosfaatcellen (LFP), die brandveiliger zijn dan de bekende NMC-batterijen. Ook is het apparaat vrij van schadelijke materialen zoals mangaan en kobalt.

> Je kunt de HomeWizard Thuisbatterij nu kopen voor 1195 euro, in plaats van 1395 euro.

Tevens kun je profiteren van verschillende andere voordelen bij HomeWizard, die verzameld staan in de shop. Tot en met 1 december betaal je geen verzendkosten in de webshop.