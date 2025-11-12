Close Menu
    dinsdag 17 februari
    Trending
    Android 16 header
    Nieuws

    Google brengt Android 16 QPR2 Beta 3.3 uit: dit is er nieuw

    Stefan HageBy Geen reacties1 Min Read

    Google brengt een nieuwe testversie van Android 16 uit. De definitieve versie is wel al beschikbaar, maar middels updates moet deze Android-versie nog verder verbeterd worden. Nu zijn we aangekomen bij Android 16 QPR2 Beta 3.3, em deze brengt kleinere verbeteringen.

    Android 16 QPR2 Beta 3.3

    Het is een goedgevulde maand met updates. De beveiligingsupdate van november verscheen vorige week, en deze week is het de tijd voor twee andere updates. We schreven vanmorgen al over de flinke update die klaarstaat voor Pixel-modellen. De Pixel Feature Drop van november brengt namelijk een hoop verbeteringen met nieuwe functies voor Pixel-toestellen. Een andere nieuwe update is onderweg voor Android 16. Google heeft Android 16 QPR2 Beta 3.3 uitgebracht.

    Google Pixel 9 Pro camera

    Een grote update is het niet, maar Google heeft enkele verbeteringen toegevoegd aan deze update. Het gaat voornamelijk om verbeteringen voor de Pixel-toestellen, komende vanaf de Pixel 6 en nieuwer. Volgens Google worden voornamelijk oplossingen geboden die de stabiliteit van het apparaat verbeteren. Specifiek geeft Google één bugfix aan. Een probleem dat het toestel vastliep en niet reageerde op het vergrendelscherm is opgelost.

    De update wordt vanaf nu uitgerold via het bètaprogramma van Android.

    Google Pixel 9a productafbeelding
    Google Pixel 9a
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Google Pixel 10 productafbeelding
    Google Pixel 10
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Share.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Pixel Feature Drop november 2025 uitgebracht: samenvatting notificaties, Maps-uitbreiding en meer
    Pixel Feature Drop november 2025 uitgebracht: samenvatting notificaties, Maps-uitbreiding en meer12/11/2025
    Google Pixel-toestellen krijgen themapakketten en meer
    Google Pixel-toestellen krijgen themapakketten en meer28/10/2025
    Pixel Camera-app wordt geüpdatet met Material 3 Expressive
    Pixel Camera-app wordt geüpdatet met Material 3 Expressive16/10/2025
    Pixel Feature Drop juni 2025: dit zijn de nieuwe functies
    Pixel Feature Drop juni 2025: dit zijn de nieuwe functies11/06/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp