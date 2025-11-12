Google brengt Android 16 QPR2 Beta 3.3 uit: dit is er nieuw

Google brengt een nieuwe testversie van Android 16 uit. De definitieve versie is wel al beschikbaar, maar middels updates moet deze Android-versie nog verder verbeterd worden. Nu zijn we aangekomen bij Android 16 QPR2 Beta 3.3, em deze brengt kleinere verbeteringen.

Android 16 QPR2 Beta 3.3

Het is een goedgevulde maand met updates. De beveiligingsupdate van november verscheen vorige week, en deze week is het de tijd voor twee andere updates. We schreven vanmorgen al over de flinke update die klaarstaat voor Pixel-modellen. De Pixel Feature Drop van november brengt namelijk een hoop verbeteringen met nieuwe functies voor Pixel-toestellen. Een andere nieuwe update is onderweg voor Android 16. Google heeft Android 16 QPR2 Beta 3.3 uitgebracht.

Een grote update is het niet, maar Google heeft enkele verbeteringen toegevoegd aan deze update. Het gaat voornamelijk om verbeteringen voor de Pixel-toestellen, komende vanaf de Pixel 6 en nieuwer. Volgens Google worden voornamelijk oplossingen geboden die de stabiliteit van het apparaat verbeteren. Specifiek geeft Google één bugfix aan. Een probleem dat het toestel vastliep en niet reageerde op het vergrendelscherm is opgelost.

De update wordt vanaf nu uitgerold via het bètaprogramma van Android.

