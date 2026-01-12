Google Drive-app voor Android krijgt volledig Material 3 Expressive-design

De Google Drive-app voor Android krijgt een update. Deze update wordt inmiddels uitgerold, en hierdoor wordt de Google Drive toepassing voorzien van het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp. Dat brengt fijne verbeteringen.

Google Drive-app krijgt Material 3

In het afgelopen jaar werden steeds meer Google-apps voorzien van het nieuwe Material 3 Expressive-design. Het nieuwe ontwerp bereikt ook Google Drive voor Android. We zien enkele wijzigingen in de interface, waarbij enkele icoontjes en pictogrammen iets zijn aangepast. De indicator voor het actieve tabblad is smaller geworden met de nieuwe versie. Ook enkele andere opties zijn licht veranderd.



Oud (links) en nieuw (rechts) – foto via 9to5Google

De update is inmiddels voor het merendeel van de gebruikers beschikbaar. Zie je de nieuwe interface nog niet, dan zal deze in de komende tijd ook naar jouw toestel komen.