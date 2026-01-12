Close Menu
    woensdag 14 januari
    Trending
    Google Drive
    Nieuws

    Google Drive-app voor Android krijgt volledig Material 3 Expressive-design

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    De Google Drive-app voor Android krijgt een update. Deze update wordt inmiddels uitgerold, en hierdoor wordt de Google Drive toepassing voorzien van het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp. Dat brengt fijne verbeteringen.

    Google Drive-app krijgt Material 3

    In het afgelopen jaar werden steeds meer Google-apps voorzien van het nieuwe Material 3 Expressive-design. Het nieuwe ontwerp bereikt ook Google Drive voor Android. We zien enkele wijzigingen in de interface, waarbij enkele icoontjes en pictogrammen iets zijn aangepast. De indicator voor het actieve tabblad is smaller geworden met de nieuwe versie. Ook enkele andere opties zijn licht veranderd.

    Google Drive material 3
    Oud (links) en nieuw (rechts) – foto via 9to5Google

    De update is inmiddels voor het merendeel van de gebruikers beschikbaar. Zie je de nieuwe interface nog niet, dan zal deze in de komende tijd ook naar jouw toestel komen.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Sony camera’s kunnen direct foto’s sturen naar Lightroom en Google Drive
    Sony camera’s kunnen direct foto’s sturen naar Lightroom en Google Drive07/02/2025
    Pixel Camera-app wordt geüpdatet met Material 3 Expressive
    Pixel Camera-app wordt geüpdatet met Material 3 Expressive16/10/2025
    Google Maps header
    Google Maps update brengt subtiele Material 3 Expressive aanpassingen19/09/2025
    Google laat je binnenkort je Gmail-mailadres wijzigen
    Google laat je binnenkort je Gmail-mailadres wijzigen30/12/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp