Google Pixel Buds 2a uitgelekt in foto’s en specificaties

Google zal op 20 augustus de nodige nieuwe producten laten zien. We hebben al de nodige berichten over de Pixel 10-toestellen gezien, net als de Pixel Watch 4. Nu zien we de berichten over de Pixel Buds 2a. Foto’s en specificaties zijn uitgelekt.

Google Pixel Buds 2a uitgelekt

Nieuwe oordopjes van Google komen voorbij in het geruchtencircuit. Het volgt op de berichten over andere nieuwe producten. Denk aan de Pixel Watch 4 waarover we al het nodige hebben gehoord, net als over de Pixel 10-serie. Nu komen daar de Pixel Buds 2a bij. Dat ze eraan zaten te komen, dat is niet perse een verrassing, maar nu krijgen we specs en beeld te zien.

De nieuwe earbuds zijn in het nieuws gebracht door het doorgaans erg goed geïnformeerde Winfuture. De nieuwe Pixel Buds 2a komen op de markt voor een prijs vanaf 149 euro. De Pixel Buds 2a lijken op de Pro 2, maar de 2a zal wel in een goedkoper segment uitgebracht worden. Het ontwerp wijkt wel een beetje af van het duurdere model Zo zijn de nabijheidssensoren verplaatst en is er een ander rooster voor de microfoon. Op de oordopjes is het G-logo van Google te zien. Dankzij de rubberen oordopjes wordt het omgevingsgeluid beter geblokkeerd. Overigens zal dit model wel de Silent Seal 2.0 functie missen, net als draadloos laden van de case en oproepdetectie.

De batterijduur zou uitkomen op maximaal 7 uur, met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Met het gebruik van de case komt dit uit op maximaal 20 uur. De Google Pixel Buds 2a komen uit in de kleuren Iris (met wit-lila) en een grijs-zwarte kleur. Op 20 augustus gaan we alles te weten komen, en DroidApp houd je zeker op de hoogte.