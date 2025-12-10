Google Pixel Watch 4 en Watch 3 krijgen betere reacties en gebaren

De twee recent uitgebrachte smartwatches van Google worden voorzien van verbeteringen. Voor de Pixel Watch 4 en Pixel Watch 3 worden slimme antwoordfuncties uitgerold, en zien we ook verbeteringen op het gebied van AI.

Pixel Watch 3 en 4 worden beter

Een nieuwe update is aangekondigd voor de Pixel Watch 3 en Pixel Watch 4. Die laatste hebben we onlangs uitgebreid getest in de Pixel Watch 4 review. Op dat model zien we de Smart Reply-functionaliteit terug, waarmee je snel op een bericht kunt reageren met verschillende AI-gegenereerde suggesties. Nu krijgen de Pixel Watches nog slimmere antwoorden te zien, die je kunt gebruiken om te antwoorden. Dankzij een nieuw on-Watch-model is het systeem twee keer zo snel en verbruikt het ook de helft minder stroom.

Een andere nieuwe functie die we terugzien op de twee smartwatches, heeft betrekking op de gebaren. Er zijn drie nieuwe gebaren die je kunt gebruiken op de smartwatch. Double Pinch kun je gebruiken om gesprekken te beantwoorden of te beeïndigen, interactie te hebben met meldingen, muziek te pauzeren of om bijvoorbeeld een alarm te snoozen. Ook zijn andere opties mogelijk. Verder maakt de ‘polsdraai’ een comeback. Met een snelle beweging met je pols kun je een oproep negeren, een melding dempen of andere simpele handelingen uitvoeren, zonder het scherm aan te raken. De derde kennen we al: Raise to Talk. Door het horloge naar je mond te brengen, kun je een opdracht uitvoeren. Die optie wordt met de update nu verbeterd.

De update wordt gefaseerd uitgerold. Het kan even duren totdat deze voor iedere gebruiker beschikbaar is.