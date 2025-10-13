Google brengt Play Games officieel uit voor Windows: Android-games op je PC

Google Play Games is vanaf nu officieel beschikbaar. Het is vanaf nu dan echt mogelijk om Android-games te spelen op je Windows-computer. Eerder werd de bèta al uitgebracht van Google Play Games.

Google Play Games officieel voor Windows

Op ondersteunende computers met Microsoft Windows, is het vanaf nu mogelijk om echt aan de slag te gaan met het spelen van Android-spellen. Google heeft Google Play Games officieel uitgebracht voor Windows. De dienst, die ook werkt in Nederland en België geeft toegang tot meer dan 200.000 games. Om deze te kunnen spelen, dient van de Play Games-website een speciale launcher gedownload te worden.

In de afgelopen maanden en jaren is het platform door Google flink getest. In 2023 werd de bèta uitgebracht. Om Google Play Games te gebruiken op je Windows, dient je PC te beschikken over minimaal Windows 10, een SSD met tenminste 10GB vrije opslagruimte, 8GB RAM, een Intel UHD630 GPU (of vergelijkbaar) en 4 CPU-kernen. Daarnaast dient hardwarevirtualisatie aan te staan.