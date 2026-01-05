Scherpe deal: gratis geld bij Lebara-abonnement (alleen vandaag)

We zijn gestuit op een hele scherpe sim-only aanbieding van Lebara. Alleen vandaag profiteer je van een mooie actie met 10GB internet, 250 minuten, 250 sms’jes en ook nog een flink cashbackbedrag.

Geld toe bij sim-only abonnement

Om het nieuwe jaar te vieren, heeft Belsimpel vandaag een scherpe sim-only aanbieding online gezet. Bij een Lebara-abonnement krijg je namelijk een flinke cashback. Hierdoor betaal je in feite niks voor het abonnement en krijg je ook nog zes euro cadeau. Dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn, maar is dat het ook? We leggen graag de aanbieding die we net tegenkwamen, even uit.

De zogenaamde ‘Magic Monday-deal’ omvat een Lebara sim-only abonnement met 250 minuten, 250 sms’jes én 10GB internet. Dit is een 2-jarig abonnement, waarbij je de eerste twaalf maanden 4,00 euro per maand betaalt, daarna 8,00 euro per maand over de resterende 12 maanden. De actie geldt ook voor abonnementen met meer dan 10GB aan data, minder data niet. Je betaalt geen aansluitkosten en je krijgt dus de cashback.

De cashback bedraagt 150 euro. Die krijg je na registratie via deze pagina, teruggestort op je rekening. De uitbetaling hiervan gebeurt binnen vijf weken. Je betaalt dus voor het abonnement over die twee jaar 144 euro, en je krijgt 150 euro cashback. De actie geldt alleen vandaag via deze link bij Belsimpel. De simkaart kun je vervolgens gebruiken in een willekeurige tablet of smartphone doen. Bij Lebara maak je gebruik van het netwerk van KPN.