Hollandsnieuwe stunt met actie: je leven lang 25 procent korting

Ben je op zoek naar een nieuw abonnement met toestel of een sim-only abonnement, dan kan de nieuwe aanbieding van Hollandsnieuwe interessant zijn. Je leven lang krijg je 25 procent korting op het gekozen abonnement. Wat je over de aanbieding moet weten, vertellen we je in dit artikel.

Hollandsnieuwe met nieuwe aanbieding

Je leven lang 25 procent korting op een mobiel abonnement: met de nieuwe aanbieding van Hollandsnieuwe wordt dit werkelijkheid. De Nederlandse provider stunt met flink wat voordeel op haar abonnementen. De campagne, die loopt tot en met 5 januari 2026, zorgt ervoor dat je 25 procent korting krijgt op de abonnementskosten, zolang je klant bent bij de provider. Bij Hollandsnieuwe maak je gebruik van het Vodafone-netwerk, en krijg je natuurlijk ook toegang tot 5G.

Bij Hollandsnieuwe gaat alles uit één bundel. Dit betekent dat een minuut gelijk staat aan een MB of een SMS. Daarbij krijg je nog extra voordeel als je thuis internet van Ziggo hebt. Je krijgt dan meer data, minuten en sms’jes en ook een extra Ziggo TV-pakket. De bundel met 10.000MB/sms/min wordt dan 20.000. Deze bundel kost je met de actie 6,75 euro per maand, al zijn er ook nog bundels met meer of juist minder minuten, berichten en internet.

De actie bij Hollandsnieuwe geldt niet alleen voor sim-only abonnementen, maar ook in combinatie met een toestel. Het gaat om contracten met een looptijd van 24 maanden. Interessant is bijvoorbeeld de Galaxy A56 met de 10.000MB bundel, die je dan 18,75 euro per maand kost. Je betaalt ook geen aansluitkosten.

Bekijk hier de abonnementen van Hollandsnieuwe op hun website.

Eventueel kun je ook bij Belsimpel en bij Mobiel gebruik maken van de actie.