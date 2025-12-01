KPN start met adventskalender: elke dag gratis voordeel voor klanten

Klanten van KPN kunnen in de MijnKPN-app terecht voor de adventskalender. In de kalender kun je de komende weken, elke dag een vakje openmaken, om wat gratis te krijgen. KPN spreekt zelf over de ‘Attentkalender’. Vandaag al krijg je 5GB internet cadeau.

Adventskalender bij KPN

De maand december is begonnen, en die feestmaand wordt ieder jaar gevierd met adventskalenders. Ook bij KPN kun je nu terecht voor zo’n kalender, al noemt KPN het de ‘Attentkalender’. Gedurende 31 dagen kun je iedere dag een vakje openmaken in de kalender van KPN, mits je klant bent bij de groengekleurde provider. Achter dit vakje kunnen zowel gratis dingen voor mobiele klanten als voor klanten met vaste diensten zitten. De kalender vind je terug in de MijnKPN-app, onder het kopje ‘Voor jou’. Vervolgens kan je iedere dag hier je slag slaan.

Vandaag, 1 december, is het eerste vakje open te maken. Degenen met een mobiel abonnement bij KPN krijgen 5GB extra data, dat je de hele maand kunt gebruiken. Wil je dat niet gebruiken, dan kun je die data ook doneren aan mooie initiatieven. De 5GB wordt automatisch toegevoegd aan je bundel; je hoeft hiervoor dus niet iets extra’s te doen.

Degenen met een KPN Internet-abonnement kunnen HBO Max kiezen, waarbij ze 12 maanden lang 50 procent per maand korting krijgen. Achter hetzelfde deurtje van 1 december, vind je kortingscode voor het sturen van een kaartje via Kaartje2Go.