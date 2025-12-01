Close Menu
    dinsdag 10 maart
    Trending
    KPN header
    Nieuws

    KPN start met adventskalender: elke dag gratis voordeel voor klanten

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Klanten van KPN kunnen in de MijnKPN-app terecht voor de adventskalender. In de kalender kun je de komende weken, elke dag een vakje openmaken, om wat gratis te krijgen. KPN spreekt zelf over de ‘Attentkalender’. Vandaag al krijg je 5GB internet cadeau.

    Adventskalender bij KPN

    De maand december is begonnen, en die feestmaand wordt ieder jaar gevierd met adventskalenders. Ook bij KPN kun je nu terecht voor zo’n kalender, al noemt KPN het de ‘Attentkalender’. Gedurende 31 dagen kun je iedere dag een vakje openmaken in de kalender van KPN, mits je klant bent bij de groengekleurde provider. Achter dit vakje kunnen zowel gratis dingen voor mobiele klanten als voor klanten met vaste diensten zitten. De kalender vind je terug in de MijnKPN-app, onder het kopje ‘Voor jou’. Vervolgens kan je iedere dag hier je slag slaan.

    KPN Adventskalender

    Vandaag, 1 december, is het eerste vakje open te maken. Degenen met een mobiel abonnement bij KPN krijgen 5GB extra data, dat je de hele maand kunt gebruiken. Wil je dat niet gebruiken, dan kun je die data ook doneren aan mooie initiatieven. De 5GB wordt automatisch toegevoegd aan je bundel; je hoeft hiervoor dus niet iets extra’s te doen.

    Degenen met een KPN Internet-abonnement kunnen HBO Max kiezen, waarbij ze 12 maanden lang 50 procent per maand korting krijgen. Achter hetzelfde deurtje van 1 december, vind je kortingscode voor het sturen van een kaartje via Kaartje2Go.

    MijnKPN
    MijnKPN
    Download QR-Code
    MijnKPN
    Ontwikkelaar: KPN
    Prijs: Gratis

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    KPN erkent roamingprobleem bij Duitse gebieden
    KPN erkent roamingprobleem bij Duitse gebieden28/10/2025
    netwerk smartphone header
    Inflatiecorrectie zorgt voor prijsstijging bij KPN en Vodafone02/09/2025
    KPN past roamingbundels aan voor vakantiebestemmingen buiten EU
    KPN past roamingbundels aan voor vakantiebestemmingen buiten EU28/07/2025
    Weer-app test 2025: dit is de beste weer-app van Nederland
    Weer-app test 2025: dit is de beste weer-app van Nederland20/09/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp