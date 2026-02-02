OnePlus 16: eerste specs wijzen op 9000 mAh accu

De OnePlus 15 is nog maar net op de markt, of de geruchten over een opvolger gaan al rond. De aankomende OnePlus 16 zal beschikken over een nog grotere accu, vermoedelijk van 9000 mAh. Maar er zijn meer specificaties online gezet.

OnePlus 16 specs verschijnen online

In onze OnePlus 15 review waren we goed te spreken over de nieuwe high-end smartphone van OnePlus. Voorzien van een goede camera en een flinke batterij. Maar OnePlus ziet duidelijk nog meer mogelijkheden tot verbetering. Nu al gaan er geruchten rond over de nieuwe OnePlus 16. Aangezien we het toestel pas eind van dit jaar verwachten, nemen we de informatie zeker nog met een korreltje zout. Er kan immers nog genoeg veranderen in de tussentijd. Toch krijgen we al serieuze signalen dat de batterijcapaciteit nog verder toeneemt.

De OnePlus 16 zou naar verluidt beschikken over een gigantische 9000 mAh accu. Niet alleen zorgt dit boot een enorme capaciteit, ook het snelladen moet vlot gaan. Als de berichten kloppen kun je de nieuwe telefoon opladen met een kracht van 120W. Dit is de bekabelde snelheid, maar ook draadloos wordt mogelijk, met een kracht van 50W.

Voor de camera zou OnePlus kiezen voor een 200 megapixel hoofdcamera uit de fabriek van Samsung. Ook zou er een 200 megapixel periscoop-telelens geplaatst worden in de smartphone. Naar verluidt wordt ook gewerkt aan een nieuwe groothoeklens, al ontbreekt hierover de informatie. Het scherm is een BOE X5 OLED paneel met 1220p resolutie en 240Hz verversingssnelheid. Mogelijk zien we onderhuids een Pro-versie van de Qualcomm Snapdragon Elite Gen 6, met 6GHz aan kloksnelheden. Dit samen met verbeteringen op het gebied van werkgeheugen en opslag. Tevens krijgt het toestel IP69 certificering tegen stof en water.

Wanneer OnePlus de nieuwe telefoon presenteert is nog niet bekend.