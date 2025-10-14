Oppo volgt Apple en brengt (ook) Pro Max-model uit: van Reno 15

Oppo volgt het pad met de naamvoering van Apple. Dat betekent dat het merk binnenkort de Pro Max-versie van de Reno 15 aankondigt. Niet alleen Oppo past dit kunstje toe; eerder zagen we een vergelijkbare draai van fabrikant Xiaomi.

Oppo Reno 15 Pro Max is onderweg

Oppo bereidt zich voor op de volgende generatie in zijn populaire Reno-serie. Na de lancering van de Reno 14 en Reno 14 Pro in augustus, lijkt de fabrikant zich nu klaar te maken voor de introductie van de Reno 15-familie. Overigens werd in thuisland China de Reno 14-serie in mei gepresenteerd. Zoals gebruikelijk bij Oppo verschijnt de Reno-serie twee keer per jaar, waardoor de aankondiging van de nieuwe reeks niet lang meer op zich laat wachten.

Drie modellen op komst

Volgens recente geruchten zal Oppo drie toestellen presenteren: de Reno 15, Reno 15 Pro en Reno 15 Pro Max. Met die laatste twee namen lijkt Oppo de naamgeving van merken als Xiaomi en Apple te volgen, door voor het eerst een “Pro Max”-variant te introduceren in de Reno-lijn.

De Reno 15 Pro Max wordt het meest geavanceerde model van de drie. Het toestel krijgt naar verwachting een plat 6,78-inch LTPO OLED-scherm met een 1,5K-resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz. Dat moet zorgen voor vloeiende beelden en een verbeterde energie-efficiëntie bij dagelijks gebruik.

Sterke hardware en camerafocus

Binnenin draait de Reno 15 Pro Max vermoedelijk op de MediaTek Dimensity 9400-chipset, de nieuwste high-end processor van MediaTek. Deze chipset belooft hoge prestaties met een verbeterde balans tussen snelheid en energieverbruik. Op cameragebied pakt Oppo uit met indrukwekkende cijfers. De Reno 15 Pro Max zou een 200 MP hoofdcamera krijgen met de sensor van Samsung, naast een 50 megapixel telelens en een ultragroothoeklens. Ook de selfiecamera moet hoge kwaliteit bieden. Hier wordt namelijk een 50 megapixel lens verwacht.

Software, connectiviteit en batterij

Het toestel draait standaard op Android 16 met ColorOS 16, Oppo’s eigen softwareschil met extra personalisatie-opties. Verder ondersteunt de smartphone wifi 7 en NFC, en beschikt hij over een vingerafdrukscanner in het scherm.

Hoewel Oppo de batterijcapaciteit nog niet heeft bevestigd, wordt verwacht dat deze rond de 6500 mAh ligt. De Oppo Reno 15-serie wordt naar verwachting later dit jaar officieel gepresenteerd in China. Een internationale release zou volgen in begin 2026.