Oppo Find X9-serie video toont het nieuwe ontwerp van smartphones

Twee nieuwe modellen lijken aangekondigd te worden binnenkort door Oppo. De fabrikant laat de Find X9 en de Find X9 Pro zien in een nieuwe teaser. Het bedrijf kan niet wachten om ze aan te kondigen, want eerder kregen we ook al een beeld van het toestel.

Oppo Find X9-serie in teaser

Oppo heeft een teaser gepubliceerd van de nieuwe Oppo Find X9-modellen. De aankondiging ervan staat gepland voor 16 oktober, terwijl ColorOS 16 de dag ervoor aangekondigd zal worden door het merk. Eerder al zagen we al beelden van de nieuwe high-end smartphone van Oppo, en dat is vandaag niet anders. In een foto zien we de zilveren, witte, zwarte en roze-gekleurde smartphone al terug, en ook een video doet nog wat extra’s uit de doeken. Voor de camera zal Oppo samenwerken met Hasselblad, net als wat OnePlus tot dusver doet. Bij de OnePlus 15 zal OnePlus echter kiezen voor een eigen systeem.

Over OnePlus gesproken, het zusterbedrijf van Oppo kiest bij haar nieuwe ’15’ voor een erg vergelijkbaar ontwerp als deze Find X9. De vernieuwde camera-module zien we ook op dat toestel terug, zo bleek eerder uit foto’s die verschenen van het OnePlus-toestel.

In de video die Oppo deelt, worden onder andere de 200 megapixel telelens uitgelicht, net als 4K Live Photos. Tevens is er een 1,15 millimeter bezel rondom het scherm. Volgende week zullen we meer informatie te weten komen. Wat Oppo voor plannen heeft met de Oppo Find X9-serie voor Nederland is nog niet bekend. Dat horen we hopelijk ook dan. Opvallend is dat er online ook nog een andere video is verschenen, met een hands-on.