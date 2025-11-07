Samsung Galaxy S20 FE: over en uit met updates

Samsung rolt geen updates meer uit voor de Samsung Galaxy S20 FE. Dit blijkt uit het bijgewerkte updateoverzicht van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De smartphone maakte vijf jaar geleden zijn debuut en was een schot in de roos voor het merk.

Geen updates meer voor Galaxy S20 FE

Vijf jaar geleden kwam Samsung met de Galaxy S20 FE. De Fan Edition-smartphone werd hiermee als comeback uitgebracht. En dat sloeg aan. De smartphone ging als warme broodjes over de toonbank en werd geleverd met Android 10. Destijds beloofde Samsung drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

De Samsung Galaxy S20 FE werd echter nog langer geüpdatet, want het toestel kreeg onlangs nog de beveiligingsupdate van oktober 2025, en is dus vijf jaar bijgehouden. Wat betreft de Android-versie, draait de Galaxy S20 FE nog altijd op Android 13.

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy S20 FE, dan is er niet direct reden tot zorg. Immers is de telefoon voorzien van een actuele patch en werken de doorsnee apps nog prima met Android 13. Google Play updates zorgen ervoor dat het toestel ook de komende tijd nog enkele verbeteringen op Android-niveau kan verwachten. Over een tijdje kan het wel raadzaam zijn om langzaamaan naar een opvolger te kijken. Samsung bracht onlangs de Galaxy S25 FE uit.