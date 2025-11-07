Close Menu
    zaterdag 14 februari
    Trending
    Samsung Galaxy S20 FE header
    Nieuws

    Samsung Galaxy S20 FE: over en uit met updates

    Stefan HageBy Geen reacties2 Mins Read

    Samsung rolt geen updates meer uit voor de Samsung Galaxy S20 FE. Dit blijkt uit het bijgewerkte updateoverzicht van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De smartphone maakte vijf jaar geleden zijn debuut en was een schot in de roos voor het merk.

    Geen updates meer voor Galaxy S20 FE

    Vijf jaar geleden kwam Samsung met de Galaxy S20 FE. De Fan Edition-smartphone werd hiermee als comeback uitgebracht. En dat sloeg aan. De smartphone ging als warme broodjes over de toonbank en werd geleverd met Android 10. Destijds beloofde Samsung drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

    Samsung Galaxy S20 FE lockscreen

    De Samsung Galaxy S20 FE werd echter nog langer geüpdatet, want het toestel kreeg onlangs nog de beveiligingsupdate van oktober 2025, en is dus vijf jaar bijgehouden. Wat betreft de Android-versie, draait de Galaxy S20 FE nog altijd op Android 13.

    Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy S20 FE, dan is er niet direct reden tot zorg. Immers is de telefoon voorzien van een actuele patch en werken de doorsnee apps nog prima met Android 13. Google Play updates zorgen ervoor dat het toestel ook de komende tijd nog enkele verbeteringen op Android-niveau kan verwachten. Over een tijdje kan het wel raadzaam zijn om langzaamaan naar een opvolger te kijken. Samsung bracht onlangs de Galaxy S25 FE uit.

    Samsung Galaxy S20 FE productafbeelding
    Samsung Galaxy S20 FE
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Share.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Samsung Galaxy S23-, S24-serie, S20 FE, A55, A54 en meer met oktober-update
    Samsung Galaxy S23-, S24-serie, S20 FE, A55, A54 en meer met oktober-update30/10/2025
    Updates voor Samsung Galaxy S20 FE, Tab A8, Watch 8 en Xiaomi 15-serie
    Updates voor Samsung Galaxy S20 FE, Tab A8, Watch 8 en Xiaomi 15-serie01/09/2025
    Samsung Galaxy S26-serie: volledige set persfoto’s verschenen
    Samsung Galaxy S26-serie: volledige set persfoto’s verschenen13/02/2026
    Samsung rolt januari-update uit voor Galaxy A35 en A55
    Samsung rolt januari-update uit voor Galaxy A35 en A5512/02/2026

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp