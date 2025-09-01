Updates voor Samsung Galaxy S20 FE, Tab A8, Watch 8 en Xiaomi 15-serie

Een hoop updates zijn dit weekend uitgerold voor verschillende modellen. Zowel bij Samsung als bij Xiaomi zien we diverse nieuwe updates binnenrollen. De updates die nu beschikbaar zijn, noteren we voor je in dit artikel.

Updates bij Samsung

We beginnen met updates die Samsung heeft klaargezet. Als eerst is er de Samsung Galaxy S20 FE. Marianne meldt ons dat beveiligingsupdate juli 2025 beschikbaar is voor de smartphone. Het kan goed zijn dat het één van de laatste updates is voor het toestel; aangezien de telefoon binnenkort zijn vijfde verjaardag viert. Des te interessanter; Samsung beloofde bij de release drie jaar updates; maar lijkt vijf jaar gehanteerd te worden, zoals bij verschillende andere modellen van het merk. De Galaxy S20 FE werd eind 2020 uitgebracht.

Han meldt ons een update voor zijn Galaxy Tab A8. Voor de tablet van Samsung heeft de fabrikant beveiligingsupdate augustus klaargezet. Hiermee is de tablet weer helemaal bij de tijd. Ergens ook wel weer fijn, want de laatste update voor het apparaat stamt uit februari. Sander meldt een update voor de Galaxy Watch 8 en Galaxy Watch 8 Classic. Het horloge wordt bijgewerkt naar de patch van augustus, waar het horloge eerder op de patch van mei draaide.

Xiaomi

Xiaomi heeft voor de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra ook een nieuwe update beschikbaar gesteld. Gebruikers van de twee modellen kunnen beveiligingsupdate augustus downloaden. Als we afgaan op de changelog zijn er verder geen nieuwe functies of grote veranderingen. Wel pakken fabrikanten doorgaans dit moment aan om ook bugs te pletten en optimalisaties door te voeren.

Downloaden

Zodra je een melding krijgt op je smartphone of tablet, kun je de update binnenhalen. Via het menu met software-instellingen kun je ook handmatig controleren op updates.

