Samsung Galaxy S21-serie krijgt november-update

De beveiligingsupdate van november wordt uitgerold naar drie Samsung-toestellen. De Samsung Galaxy S21-serie wordt geüpdatet met deze beveiligingspatch.

November-patch voor Galaxy S21

Ben je in het bezit van de Galaxy S21, Galaxy S21+ en Galaxy S21 Ultra, dan is er goed nieuws. De fabrikant voorziet de drie smartphones van de beveiligingsupdate van november. De komst van de update is vrij opvallend. De smartphones werden namelijk bijna vijf jaar geleden uitgebracht en inmiddels zouden de smartphones ieder kwartaal een update krijgen. Maar Samsung heeft lekker de vaart erin, aangezien de september- en oktober-update ook al beschikbaar kwamen voor de reeks.

De update van november wordt gecombineerd met de eigen patches van Samsung. De update is circa 300MB groot en kan vanaf nu gedownload worden.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 381,00 euro