Samsung Galaxy S25-serie krijgt oktober-update, A33 met Android 16

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Samsung Galaxy S25-serie en voor de Galaxy A33. We zien de beveiligingsupdate van oktober, maar ook Android 16 met One UI 8.



Oktober-update en Android 16

Samsung heeft al veel toestellen voorzien van Android 16. Nu is de volgende telefoon aan de beurt. Samsung stelt de nieuwe Android-versie beschikbaar voor de Samsung Galaxy A33. Eerder deze week kreeg ook de A53 al deze update. De smartphone wordt direct ook bijgewerkt met One UI 8. Nieuwe functies genoeg, denk aan animaties voor de weer-app, verbeteringen voor het vergrendelscherm, wijzigingen in de interface en Now Brief.

Een andere update staat klaar voor de Samsung Galaxy S25-serie. De modellen krijgen de beveiligingsupdate van oktober. Dit geldt voor de Samsung Galaxy S25, S25+ en de Galaxy S25 Ultra. Tevens is de update beschikbaar voor de Galaxy S25 FE.

Je krijgt een melding als je de update kunt downloaden.

