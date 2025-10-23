Close Menu
    Nieuws

    Samsung Galaxy S25-serie krijgt oktober-update, A33 met Android 16

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Samsung Galaxy S25-serie en voor de Galaxy A33. We zien de beveiligingsupdate van oktober, maar ook Android 16 met One UI 8.

    Oktober-update en Android 16

    Samsung heeft al veel toestellen voorzien van Android 16. Nu is de volgende telefoon aan de beurt. Samsung stelt de nieuwe Android-versie beschikbaar voor de Samsung Galaxy A33. Eerder deze week kreeg ook de A53 al deze update. De smartphone wordt direct ook bijgewerkt met One UI 8. Nieuwe functies genoeg, denk aan animaties voor de weer-app, verbeteringen voor het vergrendelscherm, wijzigingen in de interface en Now Brief.

    Galaxy S25 beveiligingsupdate oktober

    Een andere update staat klaar voor de Samsung Galaxy S25-serie. De modellen krijgen de beveiligingsupdate van oktober. Dit geldt voor de Samsung Galaxy S25, S25+ en de Galaxy S25 Ultra. Tevens is de update beschikbaar voor de Galaxy S25 FE.

    Je krijgt een melding als je de update kunt downloaden.

    Samsung Galaxy S25 productafbeelding
    Samsung Galaxy S25
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 599,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25+ productafbeelding
    Samsung Galaxy S25+
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 829,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 949,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25 FE productafbeelding
    Samsung Galaxy S25 FE
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 529,00 euro
    Alle informatie

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

