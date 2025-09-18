Close Menu
    donderdag 18 september
    Trending
    Samsung Galaxy S25 Ultra header
    Nieuws

    Samsung Galaxy S25-serie krijgt Android 16 in Europa

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:1 reactie2 minuten leestijd

    Goed nieuws voor de bezitters van de Galaxy S25-modellen. De fabrikant is onder andere in Nederland en België begonnen met het updaten van deze toestellen naar Android 16 met One UI 8.

    Android 16 update voor Galaxy S25

    Bezitters van de Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra en ook de nieuwe S25 Edge kunnen een grote update binnenhalen. In Europa, waaronder in Nederland en België is het tijd om de update naar Android 16 met One UI 8 te installeren. We horen van verschillende lezers, waaronder Marijke, Sander, Jarno, Theo en Dimitri, dat de update klaar staat om te downloaden.

    Galaxy S25 android 16

    Met de update worden een hoop verbeteringen aangekondigd. Onder andere op het gebied van AI zijn de nodige optimalisaties doorgevoerd, net als wijzigingen in de interface en uitbreidingen voor Now Bar en Now Brief. Die twee functies werden geïntroduceerd met de aankondiging van de S25-serie.

    Het vergrendelscherm is uitgebreid met een nieuwe klokstijl en de mogelijkheid om te kiezen voor een kleurovergang. In de Samsung Weer-app vind je nieuwe animaties en met het snel delen via Quick Share vind je ook de nodige verbeteringen. Samsung voegt verder beveiligingsupdate september toe aan de update.

    Eerder deelden we een overzicht met data waarop Samsung de update beschikbaar stelt voor andere toestellen.

    Samsung Galaxy S25 productafbeelding
    Samsung Galaxy S25
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 589,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 969,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25+ productafbeelding
    Samsung Galaxy S25+
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 769,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25 Edge productafbeelding
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 660,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Samsung deelt officiële updateplannen Android 16 met One UI 8
    Samsung deelt officiële updateplannen Android 16 met One UI 815/09/2025
    Samsung Galaxy S25-serie krijgt Android 16 met One UI 8 in september
    Samsung Galaxy S25-serie krijgt Android 16 met One UI 8 in september27/08/2025
    Samsung deelt data voor uitrol van Android 16 met One UI 8
    Samsung deelt data voor uitrol van Android 16 met One UI 817/09/2025
    ‘Samsung wil meeste toestellen in twee maanden naar Android 16 updaten’
    ‘Samsung wil meeste toestellen in twee maanden naar Android 16 updaten’08/09/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp