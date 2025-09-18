Samsung Galaxy S25-serie krijgt Android 16 in Europa

Goed nieuws voor de bezitters van de Galaxy S25-modellen. De fabrikant is onder andere in Nederland en België begonnen met het updaten van deze toestellen naar Android 16 met One UI 8.

Android 16 update voor Galaxy S25

Bezitters van de Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra en ook de nieuwe S25 Edge kunnen een grote update binnenhalen. In Europa, waaronder in Nederland en België is het tijd om de update naar Android 16 met One UI 8 te installeren. We horen van verschillende lezers, waaronder Marijke, Sander, Jarno, Theo en Dimitri, dat de update klaar staat om te downloaden.

Met de update worden een hoop verbeteringen aangekondigd. Onder andere op het gebied van AI zijn de nodige optimalisaties doorgevoerd, net als wijzigingen in de interface en uitbreidingen voor Now Bar en Now Brief. Die twee functies werden geïntroduceerd met de aankondiging van de S25-serie.

Het vergrendelscherm is uitgebreid met een nieuwe klokstijl en de mogelijkheid om te kiezen voor een kleurovergang. In de Samsung Weer-app vind je nieuwe animaties en met het snel delen via Quick Share vind je ook de nodige verbeteringen. Samsung voegt verder beveiligingsupdate september toe aan de update.

Eerder deelden we een overzicht met data waarop Samsung de update beschikbaar stelt voor andere toestellen.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 589,00 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 969,00 euro

Samsung Galaxy S25+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 769,00 euro