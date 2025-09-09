Samsung deelt details beveiligingsupdate september: 25 eigen fixes

Samsung heeft details gedeeld over de beveiligingsupdate van september. Deze nieuwe update bevat patches vanuit Google, maar ook vanuit Samsung. Hiermee wordt de veiligheid van je Samsung-toestel verder verbeterd. Wat er precies aangepakt wordt met deze update, zetten we in dit artikel voor je neer.

September-update van Samsung

De beveiligingsupdate van september is een flinke update. Deze nieuwe security-patch is al reeds beschikbaar voor verschillende Pixel-telefoons, en andere toestellen zullen snel volgen. Samsung heeft nu de details gedeeld over wat de update bij henzelf voor verbeteringen brengt. Ook bij Samsung zien we de nodige patches die doorgevoerd worden met de september-update van 2025.

Kijken we naar de specifieke Samsung-patches, dan zijn er 25 kwetsbaarheden aangepakt, bovenop de patches van Google. Een aantal daarvan hebben betrekking op de One UI-interface van Samsung zelf. In het rijtje zien we ook een fix voor de thema-app, zodat hier ook de kwetsbaarheid is weggehaald. Het Security Update-overzicht van Samsung laat verder fixes zien voor enkele interne zaken, waaronder de lms-service.

In de komende tijd zullen de nodige toestellen van Samsung de update van september krijgen. Krijg je de update binnen, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag op redactie@droidapp.nl een mailtje, samen met een screenshot. We nemen hem dan mee in onze berichtgeving.

Daarbij kwam gisteren het nieuws naar buiten, dat Samsung van plan zou zijn om in twee maanden tijd een hoop toestellen naar Android 16 te updaten.

