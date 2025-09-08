Close Menu
    maandag 8 september
    Trending
    Samsung Galaxy Note 20 header
    Nieuws

    Samsung stopt met updates voor Galaxy Note 20-serie; minder updates voor Flip/Fold 3

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Samsung stopt met het uitrollen van updates voor de Galaxy Note 20-serie. Vijf laar later zet Samsung er een punt achter. Ook gelden er andere updateplannen voor de Flip 3 en Fold 3. Die foldables krijgen minder vaak updates.

    Geen updates meer voor Galaxy Note 20

    Er komen geen updates meer voor de Samsung Galaxy Note 20-serie. De Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra krijgen niet langer meer nieuwe updates. De smartphoneserie werd in 2020 uitgebracht, en dat waren tevens ook de laatste Note-toestellen. Samsung verving deze Note-modellen door de Ultra uit de Galaxy S-serie. Het nieuwste model hierin is de Galaxy S25 Ultra. Vijf jaar lang werden updates verspreid voor de Note 20-serie, maar uit het updateoverzicht is nu bijgewerkt. De telefoons draaien op dit moment op Android 13 met beveiligingsupdate juli 2025.

    Samsung Galaxy Z Flip 3 extern scherm

    Wijzigingen zijn er ook voor twee foldables. Samsung rolt minder vaak updates uit voor de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. De twee foldables uit 2021 krijgen voortaan eenmaal per kwartaal een nieuwe update. Eerder was dit nog maandelijks een nieuwe update. De telefoons zullen allebei nog een jaar bijgehouden worden met updates. Op dit moment draaien de Fold 3 en Flip 3 nog op de beveiligingsupdate van augustus.

    Samsung Galaxy Z Flip 3 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Flip 3
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Samsung Galaxy Z Fold 3 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Fold 3
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Samsung Galaxy Note 20 productafbeelding
    Samsung Galaxy Note 20
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Samsung Galaxy Note 20 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy Note 20 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Samsung Galaxy Note 20 header
    Samsung Galaxy Note 20 Ultra review: groot, groter, grootst11/10/2020
    Samsung Galaxy S25 Ultra review: bekend recept, maar toch anders
    Samsung Galaxy S25 Ultra review: bekend recept, maar toch anders15/03/2025
    Samsung Galaxy Z Flip 7 review: veel meer dan een gimmick
    Samsung Galaxy Z Flip 7 review: veel meer dan een gimmick23/08/2025
    Samsung Galaxy Z Flip 3 header
    Samsung Galaxy Z Flip 3 review: de Flip wordt volwassen05/09/2021

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp