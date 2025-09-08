Samsung stopt met updates voor Galaxy Note 20-serie; minder updates voor Flip/Fold 3

Samsung stopt met het uitrollen van updates voor de Galaxy Note 20-serie. Vijf laar later zet Samsung er een punt achter. Ook gelden er andere updateplannen voor de Flip 3 en Fold 3. Die foldables krijgen minder vaak updates.

Geen updates meer voor Galaxy Note 20

Er komen geen updates meer voor de Samsung Galaxy Note 20-serie. De Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra krijgen niet langer meer nieuwe updates. De smartphoneserie werd in 2020 uitgebracht, en dat waren tevens ook de laatste Note-toestellen. Samsung verving deze Note-modellen door de Ultra uit de Galaxy S-serie. Het nieuwste model hierin is de Galaxy S25 Ultra. Vijf jaar lang werden updates verspreid voor de Note 20-serie, maar uit het updateoverzicht is nu bijgewerkt. De telefoons draaien op dit moment op Android 13 met beveiligingsupdate juli 2025.

Wijzigingen zijn er ook voor twee foldables. Samsung rolt minder vaak updates uit voor de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. De twee foldables uit 2021 krijgen voortaan eenmaal per kwartaal een nieuwe update. Eerder was dit nog maandelijks een nieuwe update. De telefoons zullen allebei nog een jaar bijgehouden worden met updates. Op dit moment draaien de Fold 3 en Flip 3 nog op de beveiligingsupdate van augustus.